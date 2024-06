Harry Potter, Welcome to Derry e Lanterns: le serie passano da Max a HBO

HBO ha annunciato che le sue serie originali Welcome to Derry, Lanterns e quella dedicata al mondo di Harry Potter saranno trasmesse sugli schermi di HBO e solo successivamente su Max.

Le serie di Harry Potter, Welcome to Derry e Lanterns saranno trasmesse da HBO, pur essendo state ideate per la piattaforma di streaming Max.

Il cambiamento è stato annunciato nella giornata di oggi, svelando che i progetti saranno disponibili in streaming solo in un secondo momento.

Il passaggio dallo streaming alla tv via cavo

L'universo creato da J.K. Rowling ritornerà prossimamente, questa volta sul piccolo schermo, e il nuovo adattamento della saga dovrebbe debuttare nel 2026 ed essere composto da sette stagioni, una per ogni libro dedicato alla storia di Harry Potter.

Radcliffe nel ruolo di Harry

Attualmente non è stato svelato il cast e c'è molta attesa da parte dei fan, alle prese con la curiosità di scoprire chi erediterà i ruoli avuti nei film da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nei panni di Harry, Hermione e Ron.

I protagonisti dei film non dovrebbero essere coinvolti nel nuovo adattamento, anche se in molti appassionati della saga sperano in qualche cameo.

Welcome To Derry è invece il progetto prequel della saga di It che riporterà sugli schermi la storia di Stephen King mostrandone un capitolo inedito e le origini di Pennywise, l'inquietante clown interpretato recentemente sul grande schermo da Bill Skarsgard.

Welcome to Derry: Bill Skarsgård conferma il ritorno nei panni di Pennywise

La nuova serie DC

HBO ha inoltre ordinato ufficialmente la produzione di Lanterns, la storia tratta dai fumetti della DC che verrà prodotta da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King.

Al centro della trama ci saranno John Stewart e la leggenda Hal Jordan, alle prese con un mistero oscuro e basato sulla Terra, su cui devono indagare.

La serie è in fase di sviluppo dal 2019, quando era stata affidata all'esperto Greg Berlanti. La prima stagione, di cui non è stato svelato il cast, sarà composta da otto episodi. Mundy sarà showrunner, mentre Lindelof e King ne saranno co-autori.