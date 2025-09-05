Landman, nella seconda stagione Demi Moore è pronta a tutto per trionfare nel campo petrolifero

Il teaser della seconda stagione di Landman mostra Demi Moore in un ruolo centrale, pronta a ereditare il comando della compagnia petrolifera di famiglia. La serie di Taylor Sheridan tornerà su Paramount+ il 16 novembre, con un cast rinnovato e nuove tensioni.

Una scena di Landman
NOTIZIA di 05/09/2025

La nuova stagione di Landman si prepara a ridefinire gli equilibri della narrazione: Demi Moore, già introdotta nella prima stagione, prende ora il timone della storia. Paramount+ ha diffuso teaser e immagini ufficiali che mostrano la trasformazione del suo personaggio, tra potere, perdita e nuove sfide familiari.

Demi Moore conquista la scena in Landman

Il cuore del teaser della seconda stagione di Landman batte attorno a Cami Miller, interpretata da Demi Moore, finalmente al centro della scena. Dopo l'uscita di scena di Monty (Jon Hamm), il personaggio della Miller si trova a raccogliere le redini di un impero petrolifero che non perdona esitazioni.

L'attrice appare determinata, elegante e calata in un ruolo che promette di essere insieme drammatico e feroce, un passaggio di testimone che porta il racconto in territori più oscuri e personali. Non si tratta soltanto di business, ma di sopravvivenza in un mondo dominato da interessi economici e familiari che si intrecciano senza pietà.

L'attesa è alta, soprattutto perché Landman, nonostante lo snobismo degli Emmy, ha già fatto la storia di Paramount+ con i suoi numeri da record: 35 milioni di spettatori globali per il solo debutto della prima stagione. Un successo che si accompagna al riconoscimento internazionale: Billy Bob Thornton, volto di Tommy, ha conquistato una nomination ai Golden Globe, confermando il peso specifico della serie nel panorama televisivo.

A questo si aggiunge il ritorno di volti noti come Andy Garcia, Ali Larter, Jacob Loflan e Michelle Randolph, insieme all'arrivo di un nome leggendario come Sam Elliott, chiamato a interpretare il padre del personaggio di Thornton. Un innesto che promette di arricchire le dinamiche familiari con la gravità e l'esperienza di un attore che incarna l'archetipo stesso del western americano.

Sheridan e la forza dei suoi universi narrativi

La mano di Taylor Sheridan, già creatore di Yellowstone e architetto di interi universi narrativi fondati su potere, sangue e radici americane, è ancora una volta evidente. Insieme a Christian Wallace, co-creatore della serie, Sheridan plasma una storia che combina intrighi familiari e riflessioni sociali sulla trasformazione del Texas contemporaneo. La cornice petrolifera non è soltanto uno scenario economico, ma diventa metafora del consumo umano, del logorio delle relazioni e della lotta costante per mantenere il controllo in un mondo instabile.

Landman Billy Bob Thornton Demi Moore Scena Serie Tv Paramount Plus
Demi Moore in Landman

La produzione, sostenuta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, è un mosaico di grandi nomi: da David C. Glasser a Ron Burkle, fino a un folto gruppo di executive producer che include Thornton stesso. Un lavoro corale che trasforma Landman in una delle punte di diamante della serialità americana contemporanea.

La distribuzione, affidata a Paramount Global Content Distribution, garantirà alla serie la visibilità mondiale che merita. Con la data del 16 novembre ormai fissata, il teaser non fa che accendere l'attesa: la seconda stagione promette una Demi Moore magnetica, un cast allargato e nuovi conflitti destinati a scavare ancora più a fondo nelle crepe dell'America di Sheridan.