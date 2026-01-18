Billy Bob Thornton: "Non lascio Landman, i report sono solo spazzatura generata dall'IA"

L'attore ha voluto smentire di essere pronto ad abbandonare la serie creata da Taylor Sheridan, rinnovata per la stagione 3, di cui è protagonista.

Negli ultimi giorni online si era diffusa la notizia che Billy Bob Thornton fosse pronto a lasciare Landman, la serie targata Paramount+ di cui è protagonista.

La star, in una nuova intervista, ha voluto smentire ufficialmente le indiscrezioni sostenendo sia solo 'spazzatura generata dall'IA.

La smentita di Thornton al suo presunto addio di Landman

In un'intervista rilasciata al magazine USA Today, Billy Bob Thornton ha dichiarato: "C'è un report fatto con l'Intelligenza artificiale che io e Demi Moore siamo una coppia ora, e un altro che sto lasciando lo show. Non hanno nulla a che fare con la realtà".

Landman. Billy Bob Thornton e Demi Moore in una scena della serie.

La serie Landman, (di cui potete leggere la nostra recensione della stagione 2), creata da Taylor Sheridan e Christian Wallace, ha ottenuto un mese fa il rinnovo per una terza stagione e l'attore ha dichiarato, togliendo ogni dubbio ai fan, in modo deciso: "Ci sarò".

Billy, in particolare, è entusiasta all'idea di poter lavorare di nuovo con Sam Elliott, interprete del padre di Tom: "Lavorare con lui è stato fantastico. E amo lavorare allo show. Ci sarò finché arriverà alla sua conclusione. Se saranno cinque anni, grandioso. Se saranno sei, ci sarò".

Cosa racconta Landman

La serie, disponibile su Paramount+, propone una storia moderna di ricerca della fortuna tra operai del settore petrolifero e miliardari improvvisati che alimentano un boom petrolifero così grande da ridefinire il clima, l'economia e la geopolitica. Nella seconda stagione, mentre il petrolio emerge dalla terra, emergono anche i segreti e, il punto di rottura di Tommy Norris (Thornton), potrebbe essere più vicino di quanto si immagini. Sotto la crescente pressione della M-Tex Oil, di Cami Miller (Moore) e dell'ombra della sua famiglia, sopravvivere nel Texas occidentale non è nobile, ma brutale. E prima o poi, qualcosa si dovrà rompere.