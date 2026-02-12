Billy Bob Thornton bevve davvero il sangue di Angelina Jolie? La verità dietro il rumor

Michelle Randolph ha lavorato al fianco di Billy Bob Thornton nella serie di Taylor Sheridan, Landman, e durante la lavorazione non ha potuto fare a meno di chiedere al suo collega la verità su una storia che circola a Hollywood da decenni.

Billy Bob Thornton avrebbe bevuto il sangue della sua moglie dell'epoca, Angelina Jolie. È andata davvero così o anche questa storia rientra fra le leggende che circolano nell'industria cinematografica americana?

Il rumor sul sangue di Angelina Jolie bevuto da Billy Bob Thornton

"La maggior parte delle mie scene sono con lui, e io pensavo: 'Oddio, tutto quello che so è che ha bevuto il sangue di Angelina Jolie o qualcosa del genere'" ha confessato Randolph a Drew Barrymore nel suo talk show "Cosa di cui poi gli ho effettivamente chiesto, non posso mentire".

Ali Larter e Michelle Randolph in Landman

Secondo il rumor che circola da anni, Thornton e Jolie, sposati dal 2000 al 2003, bevvero e indossarono fialette con il sangue l'uno dell'altra. Tuttavia, Thornton ha smentito la storia in un'intervista a Rolling Stone lo scorso novembre: "Entrambi avevamo un piccolo medaglione, letteralmente con una goccia di sangue dentro. Era una piccola idea romantica, e tutto lì. Ma alla fine è diventata una cosa tipo: siamo vampiri, viviamo in un dungeon, beviamo il sangue l'uno dell'altra e cose del genere".

Il rapporto sul set di Landman e il lato più rilassato dell'attore

Barrymore ha chiesto all'attrice se Billy Bob Thornton fosse stato indifferente alla domanda, Randolph ha risposto, sottolineando la sua tranquillità: "Totalmente! Voglio dire, lui è pura tranquillità. Se la tranquillità fosse una persona, sarebbe lui"

Michelle Randolph ha proseguito descrivendo il collega: "Ti aspetti che qualcuno con il suo curriculum sia intimidatorio, invece è un attore così bravo perché riesce a tirare fuori l'onestà da te e ti fa sentire a tuo agio in una scena e nella vita. Io tendo a parlare molto e a muovermi velocemente, e lui mi fa venire voglia semplicemente di rilassarmi".

In Landman, serie creata da Taylor Sheridan, recitano anche Ali Larter, Jacob Lofland, Paulina Chavez, Andy García, Demi Moore e Jon Hamm.