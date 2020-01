L'amica geniale: trama della settima e ottava puntata, stasera su Rai2 in replica

L'amica geniale torna stasera su Rai2, alle 21:20, con la settima e ottava puntata della passata stagione, le due che chiudono il primo ciclo di episodi, adattamento del primo romanzo della quadrilogia. In attesa che la serie torni su Rai1, per altre quattro settimane, a partire dal 10 febbraio

La trama della settima puntata, che si intitola Fidanzati, ci informa subito che Lila (Gaia Girace) e Stefano Carracci si fidanzano ufficialmente, nonostante la famiglia della ragazza sia ancora convinta del suo impegno con Marcello Solara. I due ragazzi, però, sembrano davvero innamorati e progettano già il matrimonio. Come promessa, Stefano comunica a Lila di voler entrare in affari con la sua famiglia, producendo e vendendo le scarpe che lei e Rino hanno immaginato e progettato. Ammaliata dalla prospettiva, Lila si getta a capofitto nella relazione. Il suo rapporto con le amiche di un tempo cambia radicalmente quando comincia a darsi delle arie, cosa insolita per lei, che spingerà in parte Elena (Margherita Mazzucco) a non voler essere da meno. Lenù, che non ha ancora trovato la forza di confessare a qualcuno la terribile esperienza vissuta a Ischia con Donato Sarratore, decide di accettare la proposta di Antonio, il meccanico del rione, senza esserne, però, per niente convinta.

L'amica geniale: Gaia Girace nell'episodio La Promessa

Sulla trama dell'ottava puntata, dal titolo La promessa, gravano le difficoltà economiche in cui ora versa Stefano Carracci. Il progetto delle scarpe, accettato per compiacere Lila, si è rivelato troppo grande per le sue finanze e poco fruttuoso: le scarpe Cerullo non si vendono nel rione e Stefano è costretto a chiedere l'aiuto dei Solara per non soccombere. La famiglia più potente del rione accetta di buon grado ma pone una condizione: Silvio dovrà fare da testimone al matrimonio tra Stefano e Lila. Che, dal canto suo, scoperto il piano di Stefano, è decisa a non sposarlo più. E riesce quasi a far saltare il matrimonio se non fosse per l'intervento di Elena, l'unica persona che sembra in grado di farla ragionare. Il matrimonio si farà, dunque, ma a una condizione: se Silvio sarà il testimone Marcello non dovrà mettere piede in chiesa. Anche Lenù riceve una proposta allettante nello stesso periodo, ma il matrimonio non c'entra: Nino Sarratore, il suo grande amore, le chiede di scrivere un articolo per una piccola rivista. L'entusiasmo della ragazza si tramuterà presto in cocente delusione quando scoprirà, proprio alle nozze dell'amica, che il suo pezzo non è stato pubblicato. Ma non c'è tempo per pensare a questo, un colpo di scena sta per sconvolgere quella già strana giornata: al taglio della torta compare Marcello che sfoggia ai piedi le prime scarpe realizzate da Lila e Rino, un regalo che Stefano avrebbe dovuto custodire gelosamente.

Prodotta da Rai Fiction e dall'americana HBO, la serie tv L'amica geniale è la trasposizione del primo volume della quadrilogia scritta da Elena Ferrante ed è composta da 8 episodi, tutti diretti da Saverio Costanzo e scritti dallo stesso regista, da Francesco Piccolo e Laura Paolucci con la supervisione della stessa Ferrante.

La seconda stagione andrà in onda su Rai1 a partire dal prossimo 10 febbraio.