L'amante di Lady Chatterley: Emma Corrin e Jack O'Connell nelle prime foto del film Netflix

Emma Corrin e Jack O'Connell guidano il cast del nuovo adattamento cinematografico de L'amante di Lady Chatterley, in arrivo su Netflix il 2 dicembre. I due attori sono immortalati nelle prime foto del period movie tratto dal romanzo di David Herbert Lawrence.

La regista francese Laure de Clermont-Tonnerre ha diretto Lady Chatterley's Lover, da una sceneggiatura di David Magee.

Deadline ha commentato audacemente che "potrebbe essere il miglio adattamento di Lady Chatterley mai girato", mentre The Wrap ha concluso che la versione di Netflix "trova nuovi toni in una storia portata spesso sullo schermo".

La star di The Crown Emma Corrin interpreta Lady Chatterley, mentre Jack O'Connell interpreta la sua fiamma Oliver Mellors.

Ambientata negli anni '20, la storia ruota attorno alla relazione sentimentale tra Lady Chatterley, donna sposata, e il guardiacaccia della tenuta Oliver. I loro incontri appassionati prendono il via poco dopo che il marito di Lady Chatterley, Clifford, rimane paralizzato per via di un infortunio subito durante la Grande Guerra.

Il romanzo è stato accolto in modo controverso quando è stato pubblicato per la prima volta, con gli aspetti sessuali della storia che ne hanno causato il divieto per oscenità in diversi paesi, inclusi Stati Uniti e Canada. Il ceto sociale è un altro argomento esplorato nell'ormai celebre opera di DH Lawrence, viste le disuguaglianze che separano Lady Chatterley e Oliver.