Emma Corrin di The Crown nasconde il seno sotto una fascia e parla di "cambiamenti" (FOTO)

Emma Corrin, interprete di Lady Diana in The Crown, ha detto di aver acquistato una fascia per nascondere il seno ed ha parlato di un viaggio ricco di cambiamenti.

Emma Corrin, attrice nota soprattutto per aver interpretato la principessa Diana nella quarta stagione di The Crown, ha approfittato dei social per parlare del viaggio "molto intimo" che sta affrontando ed ha svelato l'acquisto della sua prima fascia per nascondere il seno e di cambiamenti personali da intraprendere.

In questi mesi, Emma Corrin si sta aprendo sempre più con i suoi followers, condividendo post in cui fa riferimento alla sua sessualità. Ad aprile, ad esempio, l'attrice britannica ha pubblicato uno scatto che la ritraeva vestita da sposa, scrivendo nella didascalia: "La vostra sposa queer preferita". Successivamente, ha cambiato i suoi pronomi in she/they (lei/loro).

Nelle scorse ore, invece, sul suo account Instagram è apparsa una nuova foto in cui la vediamo mentre indossa una pellicola da boxe con cui, di recente, ha coperto il suo seno. Ne ha quindi approfittato per svelare di aver effettivamente comprato una fascia originale che serve proprio per nascondere la parte superiore del torace. Ad accompagnare la serie di fotografie in bianco e nero, le seguenti parole della star: "Qualche tempo prima di acquistare il mio primo raccoglitore, scherzando con David Simon, abbiamo usato la pellicola da boxe. Grazie per aver catturato con me questo momento molto intimo, molto nuovo, molto bello. È tutto un vero viaggio". Corrin ha poi aggiunto: "Un sacco di colpi di scena e cambiamenti e va bene così! Abbraccia il momento". Ha infine rivelato di aver acquistato la fascia da Gc2b, una società che vende prodotti per le persone trans.

La fasciatura serve per comprimere il tessuto mammario e dare l'aspetto di un torace piatto. È una pratica comune tra gli uomini trans e le persone non binarie che non vogliono che il loro petto appaia femminile. Sia i fan che gli amici di Emma Corrin si sono affrettati ad esprimerle affetto sotto l'ultimo post. "Belle foto", ha scritto la cantante Paloma Faith, mentre l'attore americano Tommy Dorfman ha commentato: "Ti amo così tanto". Anche l'account ufficiale di Netflix ha mostrato supporto per una delle più grandi star della piattaforma streaming, lasciando una serie di cuori, così come ha fatto anche Jennifer Garner.