Lady Chatterley's Lover, guardate il trailer ufficiale del film Netflix con protagonista Emma Corrin

Un uovo adattamento di Lady Cahatterley's Lover (L'amante di Lady Chatterley) sta per arrivare su Netflix, e questa volta avrà come protagonista Emma Corrin. Ma guardiamo insieme il trailer ufficiale condiviso nelle ultime ore.

Il classico di David Herbert Lawrence trova nuova vita nella sua ultima trasposizione, la produzione Netflix diretta da Laure de Clermont-Tonnerre (The Mustang) e basata su una sceneggiatura scritta da David Magee (Vita di Pi) che vedrà Emma Corrin (The Crown) e Jack O' Connell (Unbroken) tra i suoi attori principali.

"Connie, nata benestante e privilegiata, si ritrova sposata con un uomo che non ama più. Quando incontra Oliver, il guardacaccia della tenuta, intraprende con lui una relazione segreta, che la porta ad avere un risveglio sessuale. A questo punto, Connie dovrà prendere una decisione: dovrà scegliere se seguire il suo cuore o tornare dal marito e sopportare ciò che la società si aspetta da lei" si legge nella sinossi ufficiale del film.

Emma Corrin, star di The Crown, protagonista del film L'amante di Lady Chatterley

Il trailer di Lady Chatterley's Lover, da poco diffuso come esclusiva per People, ci mostra la visione di Clermont-Tonnerre per l'opera, e ci dà un'idea di cosa aspettarci al suo arrivo sul piccolo schermo il prossimo 2 dicembre.