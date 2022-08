Lady in the Lake: stop alla serie con Natalie Portman dopo le minacce di estorsione del crimine di Baltimora

Un tentativo di estorsione da parte della criminalità locale di Baltimora ha costretto la produzione di Lady in the Lake, serie Apple TV+ con Natalie Portman, a interrompere le riprese.

La serie Apple TV+ Lady in the Lake, che vede nel cast Natalie Portman, è stata costretta a interrompere la produzione a Baltimora a causa di un tentativo di estorsione da parte dei locali. Secondo la polizia locale, un gruppo di persone avrebbe cercato di estorcere denaro alla troupe dello show.

Venezia 2018: un primo piano di Natalie Portman sul red carpet di Vox Lux

Un portavoce del Dipartimento di Polizia di Baltimora ha spiegato che la crew stava girando intorno alle 4 del pomeriggio nell'area di downtown quando i produttori sono stati avvicinati da numerose persone. Il gruppo ha spiegato che se non avessero interrotto le riprese avrebbero fatto ritorno e avrebbero sparato a qualcuno. Tuttavia, hanno affermato che non si sarebbero verificate violenze se fosse stato pagato un importo non specificato. I produttori hanno deciso di interrompere le riprese e cercare una nuova location. Il quotidiano locale The Baltimore Banner ha riferito che gli spacciatori hanno tentato di estorcere 50.000 dollari dalla produzione, ma i produttori si sono rifiutati di pagare.

"Venerdì pomeriggio, sul set di Baltimora della nostra produzione Lady in the Lake, prima dell'arrivo del cast e della troupe, durante l'orario di chiamata, un autista della nostra troupe si è confrontato con due uomini, uno dei quali brandiva una pistola diretta verso di lui. I due sono poi fuggiti. Stiamo lavorando con il dipartimento di polizia di Baltimora mentre le indagini sono in corso", ha dichiarato il portavoce dello studio che produce la serie, Endeavour Content. "La sicurezza della nostra troupe, del cast e di tutti coloro che lavorano nelle nostre produzioni sono la nostra massima priorità e siamo grati che nessuno sia rimasto ferito. La produzione riprenderà con maggiori misure di sicurezza in futuro".

Thor: Love and Thunder: Chris Hemsworth ha smesso di mangiare carne prima di baciare Natalie Portman

"È un privilegio girare "Lady in the Lake" a Baltimora, lavorando con la sua vivace comunità in molte aree", continua la dichiarazione. "I nostri ringraziamenti e apprezzamenti vanno alla città di Baltimora, al sindaco Brandon M. Scott, al Baltimore Film Office, al Maryland Film Office e al dipartimento di polizia di Baltimora per il loro incredibile supporto mentre continuiamo la produzione nella grande città di Baltimora e nelle comunità circostanti".

La serie Apple+ interpretata da Natalie Portman è in lavorazione a Baltimora da diversi mesi. Lo show, basato su un libro dell'ex giornalista e autrice del Baltimore Sun Laura Lippman, vede nel cast anche Moses Ingram, nativa di Baltimora, che è apparsa di recente nella serie Obi-Wan Kenobi.

Lady in the Lake si svolge nella Baltimora degli anni '60, dove un omicidio irrisolto spinge una casalinga e madre a reinventarsi come giornalista investigativa. Questo la mette in rotta di collisione con una donna che lavora sodo e si destreggia tra maternità, vari lavori e un impegno appassionato per portare avanti l'agenda progressista nera di Baltimora.