La donna del lago: ecco come il nuovo Superman David Corenswet si è infortunato sul set della serie

Il prossimo interprete di Superman David Corenswet si è infortunato durante le riprese della serie mystery di Apple TV+ La donna del lago.

Basato sul romanzo best-seller di Laura Lippman e adattato per la TV da Alma Har'el, il thriller in sette episodi ha come protagonista Natalie Portman nei panni di una casalinga scontenta della Baltimora degli anni '60 che indaga su due diversi omicidi. Corenswet appare nel ruolo ricorrente di Allan Durst, che ha un passato con il personaggio della Portman. Durst appare in una sequenza onirica cruciale durante l'episodio 6.

Nei commenti rilasciati a TVLine, la regista ha parlato dell'infortunio occorso a Corenswet durante le riprese della sequenza del sogno. Har'el ha spiegato come si è verificato l'infortunio, spiegando come lo show abbia ovviato al problema utilizzando una controfigura e ha poi fatto riferimento all'imminente ruolo di Corenswet come Uomo d'Acciaio nel film Superman di James Gunn.

La donna del lago: una scena

"Abbiamo fatto tante prove ed eravamo molto preoccupati che potesse cadere dalle scale e farsi male. È andato a prendere il caffè, è caduto da un'altra scala e si è fatto male alla spalla", ha raccontato la regista.

Superman, il regista di Twisters: "David Corenswet è perfetto come supereroe"

"È stato un eroe... Loro [Corenswet e la sua controfigura] sono più o meno uguali, e abbiamo pensato subito alla soluzione. Abbiamo preso il costume di David e lo abbiamo dato a lui. E mentre lo dicevamo, vedevamo i paramedici al lavoro sul corpo di David. È stato un giorno da ricordare".

La regista ha proseguito: "Metà delle sequenze che vedete è David che balla da alcune angolazioni registrate in precedenza, mentre l'altra metà è con la controfigura dopo che abbiamo perso David quel giorno. Ora sta molto bene. Volerà in cielo". La donna del lago, di cui potete leggere la nostra recensione, si concluderà il 23 agosto con l'ultimo episodio.