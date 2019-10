Lady Gaga sarà protagonista di Little Shop Of Horrors?

Lady Gaga potrebbe far parte del cast di Little Shop Of Horrors nel ruolo di Audrey, come affermano alcune fonti vicine alla Warner Bros.

Lady Gaga potrebbe essere protagonista di Little Shop of Horrors come riportano i primi rumors sul casting del film, remake de La piccola bottega degli orrori, diffusi dal sito americano Collider.

Al momento sono solo voci, ma pare che Warner Bros. stia pensando alla cantante Lady Gaga per il ruolo di Audrey, l'assistente del negozio dove lavora il protagonista Seymour Krelborn, mentre per la voce di Audrey II, la pianta aliena carnivora, sembrerebbe che lo studio stia valutando l'attore Billy Porter. Niente è stato ancora confermato dalla Warner Bros., quindi è ancora tutto da vedere.

Il remake di Little Shop of Horror, in Italia conosciuto come La piccola bottega degli orrori, era stato già annunciato qualche anno fa nel 2016, quando era stata confermata la regia di Greg Berlanti con una sceneggiatura di Matthew Robinson. Dopo l'annuncio, però, non sono state diffuse ulteriori notizie in merito fino ad ora, con queste nuove voci sul possibile cast.

La storia parla di Seymour Krelborn, un giovane e timido commesso di un fiorista, che acquista da un cinese una misteriosa pianta chiamandola Audrey II, omaggiando la sua collega Audrey di cui è innamorato. Un giorno si accorge che è in realtà una sorta di alieno carnivoro ghiotto di sangue, diventa voracissima e cresce a dismisura nella bottega del signor Mushnik, dove ha portato fortuna.

Il progetto è ispirato all'opera musicale di Alan Menken e Howard Ashman, a sua volta tratto dall'omonimo film del 1960. Numerose sono state le produzioni hollywoodiane del musical, tra cui quella del 1986 diretta da Frank Oz con Rick Moranis, Steve Martin, James Belushi, John Candy e Bill Murray.

Tornando a Lady Gaga, di recente la popstar è stata protagonista del successo A Star is Born, con il quale ha vinto un Oscar per la miglior canzone, condiviso con Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt.