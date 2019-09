Tale e quale show: Lady Gaga canta Shallow nell'imitazione di Lidia Schillaci

A Tale e Quale Show Lady Gaga si è seduta al pianoforte per intonare Shallow, la canzone tratta da A Star is Born. Un'imitazione convincente quella di Lidia Schillaci, che potete vedere di seguito nel video.

Durante il programma Tale e Quale Show, Lidia Schillaci, vestita con un lungo abito da sera, i capelli biondo platino raccolti e seduta al pianoforte ha imitato Lady Gaga in una delle sue performance di Shallow, il brano di grande successo tratto dalla colonna sonora del film A Star Is Born, che ha rappresentato il debutto ufficiale da attrice cinematografica della popstar italoamericana, una canzone che è stata premiata con un Golden Globe, un Oscar e un Grammy. Una canzone (e un film) che hanno dato il via al gossip inarrestabile su una presunta relazione tra Lady Gaga e Bradley Cooper, co-protagonista e regista del film.

Lidia Schillaci, cantante trapanese, classe 1984, ha già partecipato a diversi programmi televisivi come Operazione Trionfo del 2002, e l'edizione 2018 di Ballando con le stelle, ma è stata anche vocalist per artisti come Eros Ramazzotti ed Elisa. Con la sua imitazione di Lady Gaga in Shallow a Tale e quale show 2019, Lidia Schillaci ha vinto la prima puntata del programma di Rai1, aggiudicandosi il massimo dei voti dalla giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2019: Flora Canto, Davide De Marinis, Sara Facciolini, Gigi e Ross, Eva Grimaldi, Francesco Monte, Jessica Morlacchi, Francesco Pannofino, Agostino Penna, David Pratelli, Tiziana Rivale, Lidia Schillaci. Durante la puntata di ieri sera, Francesco Monte ha imitato Mahmood, mentre Eva Grimaldi si è trasformata in Amanda Lear e ha cantato Tomorrow, e Gigi e Ross hanno rievocato i Righeira.