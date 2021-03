Emma Corrin, star di The Crown, protagonista del film L'amante di Lady Chatterley

L'attrice Emma Corrin, protagonista della serie The Crown, potrebbe essere la star del film L'amante di Lady Chatterley.

Emma Corrin, interprete della principessa Diana nella serie The Crown, sembra stia per accettare il ruolo da protagonista nel film L'amante di Lady Chatterley.

Il progetto verrà prodotto da 3000 Pictures e sarà diretto da Laure de Clermont-Tonnerre, già dietro la macchina da presa di The Mustang.

David Magee (Vita di Pi) firmerà la sceneggiatura dell'adattamento del romanzo L'amante di Lady Chatterley, scritto da D.H. Lawrence. Emma Corrin dovrebbe interpretare la protagonista, una donna cresciuta in una famiglia benestante e con molti prilegi, che si ritrova a sposare un uomo che smette ben presto di amare. Lady Chatterley inizia quindi una relazione extraconiugale con un guardiacaccia che lavora per la sua famiglia. Quando si rende conto di essersi innamorata, la donna fa di tutto pur di trovare la felicità con l'uomo che ama.

Emma Corrin sarà prossimamente protagonista di My Policeman e recentemente ha fatto parte del cast di Misbehavior.