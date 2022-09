L'Accademia del Bene e del Male: eroi, villain e magia nel primo trailer del film Netflix

Benvenuti all'Accademia del Bene e del Male, dove nascono gli eroi e i villain delle fiabe e delle leggende, proprio come ci insegna il primo trailer ufficiale del film Netflix.

"I primi rapimenti avvennero centinaia di anni fa. Alcune volte erano i ragazzi ad essere presi e portati via, altre le ragazze; altre ancora, uno di ognuno. Ma se in principio le scelte sembravano casuali, presto iniziò a palesarsi uno schema. Uno dei due era sempre bello e buono, il bambino che ogni genitore avrebbe volto avere. L'altro era dall'apparenza più semplice e a volte trasandata, un tipo strano, outcast fin dalla nascita. Una coppia di opposti prelevata in gioventù e portata via come per magia".

È questa la premessa del nuovo fantasy prodotto da Netflix, un adattamento della popolare saga di romanzi Young Adult dell'autore Soman Chainani, L'Accademia del bene e del male ("The School for Good and Evil" in originale) che avrà come protagoniste le giovani Sofia Wylie (High School Musical: The Musical: The Series) e Sophia Anne Caruso (The Sound of Music Live), e che vedrà nel cast anche tanti altri nomi d'eccezione come Laurence Fishburne, Charlize Theron, Kerry Washington, Cate Blanchett, Ben Kingsley, Michelle Yeoh, Patti LuPone e Rob Delaney.

Un'opera che attinge dalla cultura letteraria di tutti noi, fatta di miti e leggende, e prova a raccontare ancora una volta l'epico scontro tra le forze del bene e quelle del male... Anche se non tutto può essere ciò che sembra, e il confine tra i due "schieramenti" può essere più labile di quel che si pensi. Come d'altronde possiamo vedere dal primo trailer del film diffuso quest'oggi dalla piattaforma.

Scritto da David Magee (Vita di Pi, Il Ritorno di Mary Poppins) e diretto da Paul Feig (Ghostbusters, Mad Men, Un Piccolo Favore), L'Accademia del Bene e del Male sarà disponibile dal 19 ottobre su Netflix.