La zona d'interesse: da oggi in 537 sale italiane il film di Jonathan Glazer, vincitore di due Oscar

Da oggi in ben 537 sale italiane il film di Jonathan Glazer vincitore di due Oscar, miglior film straniero e miglior sonoro.

Alla quarta settimana di programmazione, diventano 537 i cinema italiani che ospitano La zona d'interesse di Jonathan Glazer, film, che ha appena ricevuto due prestigiosi Premi Oscar nelle categorie miglior film internazionale e miglior sonoro.

Con oltre 3 milioni di incasso al box office e più di 455.000 presenze, La zona d'interesse continua così il suo incredibile percorso che l'ha portato a diventare un film imperdibile, il must see della stagione.

La zona d'interesse e Oppenheimer: due prospettive sull'abisso

Una deliziosa villetta, un giardino paradisiaco e l'agghiacciante serenità di una famiglia che, tra gite in barca e feste in piscina, ignora l'orrore al di là del muro, in uno sconvolgente ritratto della banalità del male.

Scoprite la nostra recensione de La zona d'interesse. Prodotto da A24 e Extreme Emotions, il film è nelle sale italiane dal 22 febbraio 2024 distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.