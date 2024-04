La zona d'interesse, Jonathan Glazer dona i poster firmati per l'asta a favore di Gaza

Il regista di La zona d'interesse Jonathan Glazer ha donato poster autografati all'asta "Cinema for Gaza", che ha raccolto doni da grandi nomi dell'industria dell'intrattenimento britannica per raccogliere fondi a favore di Medical Aid for Palestinians.

Prima che la raccolta fondi iniziasse ufficialmente martedì, Glazer e il produttore di La zona d'interesse James Wilson hanno donato sette poster del film e una selezione di poster del suo Under the Skin del 2014. I poster saranno firmati da Glazer, Wilson e dal compositore Mica Levi, che ha realizzato la colonna sonora di entrambi i film. Il regalo è uno degli articoli più richiesti dell'asta, con un'offerta attuale di 2.750 sterline (3.450 dollari). Attualmente l'asta ha raccolto oltre 42.000 sterline (52.800 dollari).

La donazione di Glazer arriva dopo le reazioni al suo discorso agli Oscar di quest'anno, dove il suo dramma sull'Olocausto La zona d'interesse ha vinto come miglior film internazionale. Nel suo discorso di ringraziamento, Glazer ha parlato del conflitto in corso in Medio Oriente, affermando che il suo film "mostra dove la disumanizzazione porta al peggio. Ha plasmato tutto il nostro passato e il nostro presente". "In questo momento siamo qui come uomini che rifiutano la loro ebraicità e l'Olocausto che viene dirottato da un'occupazione che ha portato al conflitto tante persone innocenti, sia le vittime del 7 ottobre in Israele che l'attacco in corso a Gaza", ha detto il regista, presto contestato da 450 creativi ebrei in una lettera aperta.

L'evento

Durante l'evento Tilda Swinton ha letto una storia della buonanotte su Zoom, Josh O'Connor ha tenuto una masterclass sul porridge. Altre aggiunte recenti includono un DVD de Il trono di spade autografato da Maisie Williams, un poster di Estranei autografato dal regista Andrew Haigh, un poster di Supernova autografato da Colin Firth, Stanley Tucci e Harry Macqueen, un romanzo di Romancing Mister Bridgerton autografato con una nota personalizzata di Nicola Coughlan e un'ora di Zoom con Louis Theroux.