La tempesta perfetta: stasera su Rete 4 il film con George Clooney tratto da una storia vera

Stasera su Rete 4, alle 21:27, va in onda La tempesta perfetta, il film con George Clooney, Mark Wahlberg e Diane Lane, tratto da un'incredibile storia vera.

La tempesta perfetta arriva stasera su Rete 4 alle 21:27: il film diretto nel 2000 da Wolfgang Petersen, con protagonista George Clooney, è ispirato a una storia realmente accaduta nell'ottobre del 1991 quando, nel Nord dell'Atlantico, si scatenò un turbine di onde altissime e di venti velocissimi, un'immensa tempesta definita "perfetta" per la portata degli effetti.

Basato sul romanzo che racconta quel fenomeno, "The Perfect Storm", scritto da Sebastian Junger, il film racconta le vicende del peschereccio Andrea Gail, guidato dal comandante Billy Tine (George Clooney), che durante una battuta di pesca al largo delle coste nordatlantiche si imbatte nello straordinario e devastante incontro dell'uragano Grace con due diverse aree di bassa pressione, che danno vita a una tempesta senza precedenti e a cui l'equipaggio tenterà disperatamente di sopravvivere.

A fronte di un budget di circa 140 milioni di dollari, La tempesta perfetta ha riscosso un buon successo con oltre 327 milioni di incasso complessivo. Ha inoltre ottenuto 2 candidature ai Premi Oscar, per Miglior sonoro e Migliori effetti speciali. Ma il vero segno del successo è arrivato quando I Simpson hanno reso omaggio al film nell'episodio 10 della diciottesima stagione intitolato La moglie acquatica, in cui Homer, per ripagare alcuni debiti, si unisce a una battuta di pesca dall'esito inaspettato.