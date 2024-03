Morta Paula Weinstein, la produttrice di La tempesta perfetta e I favolosi Baker aveva 78 anni

Nella sua carriera anche The Walking Dead e Grace and Frankie.

Paula Weinstein, produttrice cinematografica e televisiva vincitrice di due Emmy per i film tv Truman e Recount, è scomparsa nella sua abitazione a New York all'età di 78 anni.

Nel corso della sua carriera, Weinstein aveva lavorato a diverse produzioni di successo a Hollywood come La tempesta perfetta, Terapia e pallottole e Blood Diamond, oltre a serie tv e sit-com come Grace and Frankie con Jane Fonda e Lily Tomlin. Tra gli incarichi maggiormente prestigiosi spiccano la presidenza della United Artists, la vicepresidenza esecutiva della Fox e la vicepresidenza della Warner Bros.

Il ricordo della figlia

In seguito all'annuncio della scomparsa della madre, la figlia Hannah Rosenberg, che la produttrice ebbe dal matrimonio con il collega Mark Rosenberg, scomparso prematuramente nel 1992, ha pubblicato un commovente tributo.

"Era una produttrice esperta e una forza della natura per le cose in cui credeva, tra cui i molti progetti che hanno contrassegnato la sua illustre carriera, le storie per cui ha lottato e le cause di giustizia sociale che ha sostenuto. Ha infranto barriere a Hollywood e ha sempre sostenuto altre donne insieme a lei" ha scritto Rosenberg, prima di invitare i fan a votare per Joe Biden alle prossime presidenziali, in onore della madre.