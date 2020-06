La tempesta perfetta: il film è tratto da una storia vera?

La tempesta perfetta è tratto da una storia realmente accaduta: la vicenda in questione è quella del peschereccio Andrea Gail, narrata nell'omonimo libro 'The Perfect Storm', scritto da Sebastian Junger ed edito nel 1997. La tempesta quel giorno uccise tredici persone in totale, sei delle quali erano a bordo dell'Andrea Gail.

Una scena de La tempesta perfetta

L'Andrea Gail era una nave da pesca commerciale costruita a Panama City, nel 1978, di proprietà di Robert Brown ed il porto di appartenenza era Marblehead, Massachusetts. Una volta preso il mare la Andrea Gail navigò fino a Gloucester dove l'equipaggio si fermò per fare provviste. L'ultima posizione segnalata della barca fu a 180 miglia a nord est di Sable Island il 28 ottobre 1991.

Che cosa sia successo esattamente all'Andrea Gail ed al suo equipaggio non è chiaro: per quanto sia evidente che gli uomini a bordo siano tutti morti il come e i dettagli non sono chiari: non è mai stato inviato alcun segnale di soccorso, non sono stati ritrovati i resti della barca e non c'erano sopravvissuti da intervistare o resti da esaminare.

Nonostante fosse alquanto improbabile che i membri dell'equipaggio della Andrea Gail fossero sopravvissuti alla tempesta, la Guardia Costiera condusse una massiccia ricerca su 186.000 miglia quadrate nel corso di 10 giorni. Gli unici indizi ritrovati, relativi al triste destino dell'equipaggio, furono un faro di emergenza, una zattera di salvataggio, alcuni fusti di carburante e un serbatoio di propano.