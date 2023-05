La Sirenetta, nella versione coreana Ariel avrà la voce di un membro del gruppo K-pop NewJeans (VIDEO)

Il live-action Disney de La Sirenetta sta per arrivare al cinema, e in tutto il mondo sono in corso da alcune settimane gli annunci di chi ne doppierà i protagonisti nelle versioni non in lingua inglese. Per la Corea del Sud, sarà Danielle del gruppo K-pop NewJeans a prestare la voce ad Ariel.

A chi far doppiare una delle principesse Disney preferite dai fan? A una delle idol preferite dai fan, ovviamente! È così che per la versione coreana de La sirenetta sarà Danielle, membro di uno dei gruppi K-pop più popolari del momento, le NewJeans.

"Danielle avrà il ruolo di Ariel e mostrerà un nuovo lato di sé doppiando e prestando la voce per le canzoni della colonna sonora originale del film. Sappiamo che Danielle, che ha un'età simile e la cui immagine sorridente rispecchia quella di Ariel nel film, riuscirà a mostrare tutto il fascino della Ariel adolescente, piena di energie e curiosità" è stata la dichiarazione in merito al casting da parte di Walt Disney Company Korea, come riporta anche Soompi.

E intanto, su Instagram e gli altri account social Disney è possibile dare un'occhiata ai teaser della versione coreana di Part of Your World cantata, per l'appunto, da Danielle.

La Sirenetta sta per arrivare al cinema

Diretto da Rob Marshall e scritto da Marshall, John Deluca e David Magee, La Sirenetta "racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre" come si legge nella sinossi ufficiale fornita da Disney.

Nel cast originale del film in arrivo il 24 maggio nelle sale troviamo Halle Bailey, Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Art Malik e Noma Dumezweni.