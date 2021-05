Samuel E. Wright è morto a 74 anni, ha dato voce a Sebastian nel film La Sirenetta

Samuel E. Wright è morto all'età di 74 anni, l'attore era famoso per aver doppiato il granchio Sebastian nella versione originale del film animato La Sirenetta.

Il triste annuncio è stato dato dalla pagina ufficiale della città di Montgomery, New York, dove viveva.

Il comunicato dichiara: "Samuel E. Wright e la sua famiglia hanno avuto un enorme impatto sui giovani di Hudson Valley e hanno sempre ispirato i giovani a puntare sempre più in alto e andare a fondo per diventare la migliore versione di se stessi. Oltre alla sua passione per l'arte e il suo amore per la sua famiglia, Sam era conosciuto per la capacità di entrare in una stanza e offrire semplicemente pura gioia alle persone che interagivano con lui. Amava intrattenere, amava far sorridere le persone e amava amare".

L'interpretazione dell'attore nel film animato Disney ha conquistato immediatamente gli spettatori e Wright ha poi ripreso il ruolo di Sebastian in occasione del film La sirenetta 2 - Ritorno agli abissi, la serie tv dedicata alle avventure dei personaggi, dei cortometraggio House of Mouse e in varie occasioni. Samuel ha inoltre lavorato a Dinosauri, il film animato arrivato nelle sale nel 2000.

Samuel in carriera ha recitato anche in serie come Simon & Simon, The Cosby Show, All My Children ed Enos, uno spinoff di Hazzard.

L'attore ha lavorato inoltre a lungo a teatro con spettacoli come Jessus Christ Superstar e Il Re Leone a Broadway.