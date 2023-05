La Sirenetta, ascoltiamo la nuova versione di Kiss the Girl in questa clip dal live-action Disney (VIDEO)

La Sirenetta sta per risalire in superficie, ma prima che l'atteso live-action Disney possa fare tappa nei cinema di tutta Italia, godiamoci questa inedita clip in cui ci viene presentata la versione aggiornata di uno dei brani più amati del classico d'animazione, Kiss the Girl (Baciala).

Aveva fatto parecchio discutere la decisione di modificare i testi delle canzoni de La Sirenetta rispetto a quelli del classico d'animazione presa dal regista Rob Marshall e da chi ha lavorato al live-action del celebre racconto di fantasia e, come spesso accade in questi casi, polemiche e riflessioni avevano preso piede sulla sua scia.

La Sirenetta, Rob Marshall: "Ecco perché abbiamo cambiato le parole delle canzoni originali"

Ora però è quasi giunto il momento di vedere il risultato finale di questa chiacchierata operazione sul grande schermo, e in anticipazione di ciò, ecco che ci è concesso dare un'occhiata in anteprima alla nuova versione di Kiss the Girl (Baciala), come segnala anche CB.

E voi, cosa ne pensate? Vi convince quest'anteprima de La sirenetta?

Vi ricordiamo che la pellicola con protagonista Halle Bailey arriverà il 24 maggio al cinema. Nel cast anche Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Jacob Tremblay, Awkwafina e Daveed Diggs.