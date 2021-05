Emma Stone su La Sirenetta: "Sarebbe bello realizzare un origin movie su uno dei personaggi"

Nel corso di una recente intervista con Variety, la protagonista di Crudelia, Emma Stone ha espresso il suo desiderio di vedere realizzato un origin movie sul personaggio di Ursula de La sirenetta.

Crudelia: Emma Stone con la giacca di pelle nera e i guanti

A proposito de La sirenetta e della possibilità di dare vita a un origin movie sul villain interpretato dal personaggio di Ursula, Emma Stone ha dichiarato: "Ursula è una sorta di polpo che vive in mezzo al mare. Non è mai stato visto un villain non umano in un film Disney esplorato in un modo così approfondito".

Nel nuovo adattamento live action de La sirenetta, il personaggio di Ursula sarà interpretato da Melissa McCarthy che, però, non sarà la protagonista del film. Anche Emma Thompson, co-protagonista del film Crudelia insieme ad Emma Stone ha espresso il suo desiderio di vedere realizzato un origin movie su Ursula: "Da bambina, i suoi genitori le hanno regalato un maglietta con quattro aperture per le braccia quindi lei è sempre stata abituata a inserire otto braccia in quattro aperture. Questa cosa l'ha innervosita parecchio, che dite?".

Le riprese del nuovo live action de La Sirenetta si svolgeranno anche in Italia a partire dalla prossima estate.

Crudelia è stato distribuito al cinema il 26 maggio e in streaming su Disney+ in accesso VIP a partire dal 28 maggio. Il progetto è stato diretto da Craig Gillespie e interpretato da Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser e Mark Strong.