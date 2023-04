La Sirenetta, Rob Marshall rivela che Harry Styles ha rifiutato il film per concentrarsi su ruoli "più dark"

Harry Styles avrebbe potuto interpretare il principe Eric nella versione live-action del film La Sirenetta e ora il regista Rob Marshall ha spiegato perché ha rifiutato la parte.

In una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il filmmaker ha parlato del casting del lungometraggio, rivelando qualche retroscena.

Rob Marshall, intervistato da Entertainment Weekly, ha parlato di Harry Styles rivelando che era stato considerato per La sirenetta. Il filmmaker ha aggiunto: "Lo abbiamo incontrato. Era adorabile. Che ragazzo meraviglioso!".

La star della musica non ha però accettato la parte del principe Eric: "Sentiva realmente che voleva prendersi del tempo libero e realizzare i film che ha poi girato, che erano un po' più dark".

Marshall ha sottolineato: "Molte persone legate al mondo della musica come Harry, stanno cercando di ritagliarsi la propria strada e non vogliono essere considerato per forza come cantanti. Ed è per questo che stava realmente cercando di fare qualcosa al di fuori del genere musical, per mettersi alla prova. Ed è stata realmente un'idea divertente, ma alla fine penso che tutto accada per un motivo. Sono felice di avere due giovani interpreti emergenti nel film".

La parte del principe Eric è stata poi affidata a Jonah Hauer-King, apparso in precedenza nella miniserie Piccole donne prodotta da BBC.

Il film La sirenetta avrà come protagonisti Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy.

Il lungometraggio, diretto da Rob Marshall, ha potuto contare sul coinvolgimento di Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, che hanno già collaborato in Mary Poppins Returns, per lavorare alla colonna sonora del progetto.