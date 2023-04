La Sirenetta: il regista Rob Marshall non esclude la realizzazione di un sequel

La Sirenetta, secondo il regista Rob Marshall, potrebbe in futuro avere un sequel.

Il filmmaker, intervistato da Total Film, non ha infatti escluso l'eventualità di un ritorno nel mondo di Ariel e degli altri personaggi che stanno per arrivare sul grande schermo in versione live-action.

La possibilità di un sequel

Rob Marshall ha parlato della possibilità che, come accaduto in passato in quel caso per il mercato homevideo, La sirenetta possa avere una continuazione. Il regista ha dichiarato: "So che ci sono stati prequel e sequel del film... Quei progetti destinati direttamente al mercato homevideo. Si tratta di una storia classica che ha molti personaggi e tante storie interessanti. Penso sia giusta per certe cose".

Marshall ha aggiunto: "Ma bisogna vedere che risultati avrà il film... Penso ci sia sempre l'opportunità di trovare delle storie potenziali all'interno di altre storie. Quella è sempre una cosa meravigliosa".

I precedenti

Il film animato, nel 2000, ha avuto un sequel intitolato La sirenetta 2 - Ritorno agli abissi, in cui si raccontavano le storie di Ariel ed Eric 12 anni dopo gli eventi mostrati nel primo capitolo della storia.

Nel 2008 era poi stato prodotto il progetto prequel La Sirenetta - Quando tutto ebbe inizio, in cui la giovane principessa andava contro una nuova legge ideata dal padre re Tritone che aveva vietato la musica nel regno dopo la morte della moglie.

La sirenetta, Peter Pan & Wendy: per le attrici "correggeranno stereotipi e sessismo delle versioni animate"

Il film live-action

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni nei panni della regina Selina; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all'Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta è diretto dal candidato all'Oscar Rob Marshall, con una sceneggiatura del due volte candidato all'Oscar David Magee. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto da Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca e Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver è il produttore esecutivo.