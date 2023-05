La Sirenetta: prime reazioni, Ariel di Halle Bailey è "stupefacente", ma il film manca della magia del cartoon

Halle Bailey sembra aver conquistato la critica nei panni di Ariel, ma le prime reazioni a La sirenetta di Rob Marshall mettono in dubbio che il film di Rob Marshall eguagli l'originale animato Disney.

Tra polemiche, anticipazioni e scoop, finalmente il remake live-action de La Sirenetta è stato proiettato in anteprima mondiale a Los Angeles e le prime reazioni della stampa americana si sono fatte largo sul web, anticipando al pubblico cosa deve attenersi al cinema a partire dal 24 Maggio, quando il film approderà nelle sale italiane.

La Sirenetta: Halle Bailey in una foto del film

La sirenetta è interpretata da Halle Bailey nei panni di Ariel. Nel cast troviamo, inoltre le star Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone, Awkwafina come voce di Scuttle, Jonah Hauer-King nel ruolo del Principe Eric, Jacob Tremblay come voce di Flounder, Daveed Diggs come voce di Sebastian e Melissa McCarthy nei panni della cattiva Ursula.

Rob Marshall dirige il remake del classico d'animazione Disney del 1989. Alan Menken è tornato per aggiornare la sua colonna sonora secondo la sensibilità moderna, coadiuvato dal talento di Lin-Manuel Miranda. Al musical sono state aggiunte anche quattro nuove canzoni.

La Sirenetta infrangerà un record per i remake live-action Disney

Le reazioni della critica sui social media

La redattrice di Variety Jazz Tangcay ha amato il film, definendo Halle Bailey "straordinaria" e McCarthy una "vera cattiva".

La redattrice di Variety Courtney Howard ha definito il film "affascinante, ma incredibilmente incostante", lodando alcuni degli attori.

Il giornalista e collaboratore di Variety Simon Thompson afferma che il film "non offre la magia del classico animato", pur ammettendo che le novità introdotte lo rendono un'opera interessante.

Kirsten Acuna, corrispondente di Insider, ha lodato i numeri musicali che arricchiscono il film.

Gemran Lussier di Gizmodo e io9 ha affermato che il film è "esattamente quello che pensi che sia", sostenendo che coloro che attendono il film lo apprezzeranno, pur sembrando così poco necessario.

Il caporedattore di Next Best Picture ha affermato che il film sembra "abbozzato visivamente" nella parte sottomarina, ma ha evidenziato "il canto meraviglioso e il fascino empatico" di Halle Bailey.