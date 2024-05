La sirenetta, un anno dal live action: Hailey Bailey festeggia il film che le ha stravolto la vita

Un anno fa, Halle Bailey diventava famosa in tutto il mondo per il remake live action de La sirenetta, un film che le ha ribaltato completamente l'esistenza, come lei stessa ha ammesso in un post che ha deciso di dedicargli in occasione del primo anniversario del lungometraggio diretto da Rob Marshall.

Grazie alla sua performance, Bailey ha vinto un Saturn Award e un People's Choice Award. Nella didascalia dedicata al film, l'attrice ha scritto:"Buon compleanno al film che mi ha cambiato la vita", insieme ad alcuni scatti di Ariel, uno dei personaggi più amati e apprezzati di tutta l'intera storia Disney.

Un anno è passato

Nell'ultima foto del post, Halle Bailey ha messo in posa anche le sue bambole di Ariel più vendute in vari look, sia da sirena che in forma umana. Tra i vari punti di forza del film, secondo buona parte della critica, c'è proprio l'interpretazione di Halle Bailey, che dopo le numerose critiche ricevute per il casting giudicato errato da parecchi hater sui social ha ricevuto i meritati elogi per il talento e la bravura mostrati nel film.

La scelta di Halle Bailey ha permesso al pubblico composto da ragazze nere di identificarsi con la protagonista; online sono comparsi parecchi video che testimoniano la loro emozione davanti all'Ariel di Halle Bailey. La sirenetta racconta la storia di una giovane sirena che accetta di stringere un pericoloso patto con la strega del mare per scambiare la sua voce con gambe umane, così da poter scoprire il mondo sulla terraferma e impressionare il principe Eric. Nel cast del film troviamo anche Jonathan Hauer-King nel ruolo di Eric, Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone, Noma Dumezweni nel ruolo della Regina Selina, e Art Malik nei panni di Sir Grimsby, con le voci di Daveed Diggs per il granchio Sebastian, Awkwafina per il pennuto Scuttle e Jacob Tremblay per il miglior amico di Ariel, il pesce Flounder.

In futuro, non è escluso che Disney decida di realizzare un sequel e proseguire la storia di Ariel ed Eric dopo il primo film.