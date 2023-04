La Sirenetta: i testi delle canzoni aggiornati per mostrare che Ariel è consenziente all'amore di Eric

Il compositore Alan Menken, che ha scritto la musica per il film originale de La Sirenetta, ha rivelato di aver aggiornato i testi di 'Baciala' e 'Triste anima sola' per essere in linea con i valori odierni.

Tra i cambiamenti culturali introdotti nella nuova versione live-action de La Sirenetta per stare al passo coi tempi e non offendere la moderna sensibilità, ci saranno anche le modifiche apportate ai testi delle canzoni del film.

Il compositore Alan Menken - che ha scritto le musiche per il film originale de La Sirenetta - ha rivelato a Vanity Fair che lui e il paroliere Lin-Manuel Miranda hanno modificato alcuni dei testi delle canzoni per la versione live-action a causa del messaggio negativo contenute in essi.

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

"Abbiamo introdotto alcuni cambiamenti nel testo di 'Baciala' perché le persone sono diventate molto sensibili all'idea che il principe Eric avrebbe, in qualche modo, forzato Ariel", ha rivelato Menken, 73 anni. "Abbiamo fatto alcune revisioni anche in 'Triste anima sola' riguardo a battute che potrebbero in qualche modo far sentire alle ragazze che non dovrebbero parlare a sproposito, anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per farla rinunciare alla sua voce".

In Baciala, Ariel ed Eric fanno un romantico giro in barca durante la quale il granchio Sebastian incoraggia Eric a baciare la sirenetta, mentre in Triste anima sola, Ariel fa un patto con la strega del mare Ursula per visitare gli umani su terraferma.

La sirenetta, Halle Bailey: "La mia Ariel è diversa, non lascia l'oceano per un ragazzo"

La Sirenetta: una foto di Jonah Hauer-King

La sirenetta racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni nei panni della regina Selina; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all'Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

La sirenetta arriverà il 24 maggio nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia.