La Sirenetta: il nuovo poster mostra tutti i protagonisti

Dopo il nuovo trailer presentato durante la notte degli Oscar 2023, Disney ha condiviso online un poster inedito del film live-action La Sirenetta, ispirato alla locandina del classico d'animazione.

L'immagine svela infatti tutti i protagonisti del racconto, dalla giovane Ariel alla malvagia Ursula, senza dimenticare il principe Eric o il simpatico pesciolino Flounder.

La Sirenetta: il nuovo poster del film

Il film La sirenetta avrà come protagonisti Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy.

Il lungometraggio, diretto da Rob Marshall, ha potuto contare sul coinvolgimento di Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, che hanno già collaborato in Mary Poppins Returns, per lavorare alla colonna sonora del progetto.

La Sirenetta, Halle Bailey: "Non mi hanno sorpresa i commenti razzisti, me li aspettavo"

Basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen, il film animato de La sirenetta ha raggiunto la cifra di circa 212 milioni di dollari in tutto il mondo e si è trasformato in un classico Disney nel corso degli anni, conquistando sempre più fan appartenenti a molte generazioni diverse.

Tra i produttori della nuova versione del lungometraggio ci sono Marshall, Marc Platt, John DeLuca e Miranda.