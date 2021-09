La sirenetta: nuova data d'uscita per il film live action Disney

Disney ha ufficializzato la data di uscita de La sirenetta, il nuovo remake in live-action di uno dei suoi numerosissimi classici

L'attività dei Disney Studios procede a gonfie vele. Come riportato da ComingSoon.net, il colosso cinematografico ha ufficializzato la data di uscita de La sirenetta, il nuovo remake in live-action di uno dei suoi numerosissimi classici. Il film parzialmente girato in Italia uscirà il 26 maggio 2023.

Attraverso un annuncio che riguarda i maggiori film in uscita nel corso dei prossimi anni, Disney Studios ha ufficializzato la data di distribuzione de La sirenetta. Dopo il clamoroso successo globale de Il Re Leone, è logico che Disney riponga speranze notevoli nei confronti del remake in live-action de La sirenetta.

Il film con Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy sarà al cinema a partire dal weekend del Memorial Day del 2023. Per lavorare alle canzoni de La sirenetta, Disney ha deciso di coinvolgere Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, che hanno già collaborato in Mary Poppins Returns.

Basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen, la versione animata de La sirenetta ha raggiunto la cifra di circa 212 milioni di dollari in tutto il mondo e si è trasformato in un classico Disney da videocassetta nel corso degli anni. Pochi mesi fa, la protagonista de La sirenetta ha annunciato la fine delle riprese del film attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.