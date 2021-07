La Sirenetta, Halle Bailey annuncia la fine delle riprese: "Grazie, Sardegna"

L'attrice Halle Bailey ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese del film La Sirenetta, il nuovo progetto live-action ispirato a un classico della Disney.

Lo scatto condiviso su Instagram mostra la giovane star nell'iconica posa del film animato del 1989.

Halle Bailey ha scritto su Instagram aggiornando i fan sulla produzione del film La sirenetta: "E così le riprese si sono concluse. Dopo aver fatto l'audizione quando avevo quasi 19 anni, arrivando a questo momento quando è finito il lavoro sul set durante una pandemia e ne ho compiuti 21. Ce l'abbiamo finalmente fatta. Mi sento così grata nell'aver vissuto l'esperienza di questo film in tutta la sua gloria." L'attrice ha aggiunto che questa esperienza l'ha resa "più forte di quanto potessi mai immaginare", perché si è ritrovata da sola, distante dalle persone care, ad affrontare numerosi dubbi.

L'interprete di Ariel ha quindi aggiunto: "Sono così grata nell'aver avuto un cast così adorabile e talentuoso che comprende Jonah Hauer-King, che sarà mio amico per vite infinite, Jacob Tremblay che mi rende così orgogliosa, e leggende come Javier Bardem, Melissa McCarthy, Awkwafina, Daveed Diggs che sono maestri nel loro settore e inoltre mi hanno accolto così bene e disponibili nei miei confronti, senza dimenticare il resto del meraviglioso cast e della troupe. Non vedo l'ora che possiate tutti vedere questo film perché è stato realizzato con così tanto amore (più sangue, sudore e lacrime). Grazie Sardegna per la meravigliosa fine".

La regia del lungometraggio è stata affidata a Rob Marshall e la sceneggiatura è firmata da David Magee.

Il film riporterà sugli schermi le canzone originali scritte per la versione animata del 1989, oltre a nuovi brani che sono stati composti da Alan Menken e da Lin-Manuel Miranda che ha firmato i testi delle canzoni. La star di Hamilton farà parte del team di produttori insieme a Marshall, Marc Paltt, John DeLuca, Jessica Virtue e Allison Erlikhman.