La Sirenetta: Jonah Hauer-King sarà il principe Eric nel film live-action firmato Disney

La Sirenetta ha trovato il suo principe Eric: sarà Jonah Hauer-King a vestire i panni del giovane che farà perdere la testa ad Ariel nel prossimo film live-action del classico Disney.

Il giovane attore britannico ha dovuto sostenere ben due provini a Londra con il regista Rob Marshall al termine dei quali ha ottenuto il ruolo. Precedentemente si era parlato di Harry Styles per vestire i panni del principe che ha fatto perdere la testa ad Ariel, ma l'ex membro degli One Direction, pur avendo dato conferma alle voci, aveva già spiegato di aver dovuto declinare la gentile offerta.

Chi è Jonah Hauer-King? Se non lo conoscete allora sappiate che è giovanissimo, classe 1995, e per il momento non ha lavorato in grosse produzioni, il suo ruolo più importante è stato quello di Laurie Laurence nella miniserie tv Little Women della BBC, al fianco di Maya Hawke.

Hauer-King si unisce così a un cast solo parzialmente delineato, con la giovanissima Halle Bailey nel ruolo della sirenetta Ariel, Jacob Tremblay in quello del pesciolino Flounder, Awkwafina in quello del gabbiano Scuttle, Melissa McCarthy, che sarà la malvagia Ursula e Javier Bardem in panni e pinne di Re Tritone.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata da David Magee, che sta lavorando alla bozza firmata inizialmente da Jane Goldman. Nel team dei produttori ci saranno Marc Platt, il regista Rob Marshall, John DeLuca e Lin-Manuel Miranda che si occuperà inoltre della creazione dei nuovi brani musicali in collaborazione con Alan Menken. La sirenetta racconta la storia della principessa Ariel che incontra, durante una tempesta, l'affascinante principe Eric e decide di seguirlo sulla terra, ritrovandosi però alle prese con il malvagio piano della strega Ursula che la priva della voce.