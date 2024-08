La Sirenetta: su Amazon l'edizione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) del live-action è in sconto

Arrivato nei cinema nel 1989, La Sirenetta della grande D ha sicuramente avuto un impatto significativo sulla cultura pop, segnando l'inizio del Rinascimento Disney, un periodo di grande successo creativo per lo studio. La storia di Ariel, una giovane sirena che sogna di vivere sulla terraferma, ha conquistato generazioni di spettatori grazie alle sue canzoni iconiche, come "In fondo al mar" e "Parte del tuo mondo", e ha influenzato la rappresentazione delle eroine nei film d'animazione successivi. Recentemente, si è optato per realizzare una trasposizione live-action del film, uscita nel 2023, che ha riacceso l'interesse per la storia e ha portato a nuove discussioni sulla diversità e l'inclusività nel cinema, grazie anche alla scelta di un cast più diversificato rispetto alla versione originale.

Il live-action de La Sirenetta

Il live-action de La sirenetta segue la trama del classico d'animazione Disney, con alcune nuove sfumature. La storia è incentrata su Ariel, una giovane sirena curiosa e coraggiosa, figlia del Re Tritone, che sogna di esplorare il mondo umano. Dopo aver salvato il principe Eric da un naufragio, Ariel si innamora di lui e desidera vivere sulla terra. Per realizzare il suo sogno, fa un patto con Ursula, la strega del mare, cedendo la sua voce in cambio di gambe umane. Ariel ha solo tre giorni per far innamorare Eric di lei, altrimenti sarà condannata a restare sotto il controllo di Ursula.

