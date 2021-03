La Sirenetta: Jessica Alexander nel cast del film live-action della Disney

La Sirenetta sarà il prossimo progetto live-action della Disney tratto da uno dei grandi classici d'animazione e nel cast ci sarà anche Jessica Alexander.

L'attrice sarà quindi impegnata prossimamente sul set del film che avrà nel ruolo di Ariel, la sirena che si innamora di un essere umano, la giovane attrice Halle Bailey.

Il cast della nuova versione del lungometraggio La sirenetta è composto inoltre da Melissa McCarthy nella parte della malvagia Ursula e Javier Bardem che sarà Re Tritone. La produzione del film non ha svelato, per ora, i dettagli e l'identità del personaggio affidato a Jessica Alexander.

La regia del lungometraggio è stata affidata a Rob Marshall e la sceneggiatura è firmata da David Magee.

Il film riporterà sugli schermi le canzone originali scritte per la versione animata del 1989, oltre a nuovi brani che sono stati composti da Alan Menken e da Lin-Manuel Miranda che ha firmato i testi delle canzoni. La star di Hamilton farà parte del team di produttori insieme a Marshall, Marc Paltt, John DeLuca, Jessica Virtue e Allison Erlikhman.

Jessica Alexander è stata recentemente impegnata sul set di A Banquet accanto a Sienna Guillory, e di Glasshouse di Kelsey Egan. L'attrice ha ottenuto la fama internazionale in occasione della serie Get Even, progetto prodotto per Netflix.