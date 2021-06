La sirenetta: Halle Bailey nelle prime foto dal set del nuovo live action Disney

Le prime foto dal set de La sirenetta offrono la possibilità di dare un primo sguardo ai personaggi di Ariel, interpretata dalla giovane Halle Bailey, e del principe Eric, portato in scena da Jonah Hauer-King.

Le quattro fotografie sono state diffuse da un utente su Twitter e mostrano Halle Bailey nei panni di Ariel ne La sirenetta in quella che sembrerebbe essere una sorta di tuta subacquea. Si tratta del primo sguardo sul set de La sirenetta, le cui riprese sono attualmente in corso in Italia.

Al momento, non sono stati confermati dettagli sulla scena in questione ma sembrerebbe si possa trattare di quella in cui Ariel salva il principe Eric dal naufragio. Halle Bailey indossa una tuta subacquea che, poi, sarà sostituita da un bikini in post-produzione. Non esistono ancora ulteriori dettagli sulla trama del film e sulle differenze con la versione animata.

Il cast del progetto in live action ingloba i nomi di Melissa McCarthy, Javier Bardem, Jacob Tremblay, Daveed Diggs e Awkwafina. Nel live action, Ursula sarà legata ad Ariel da un legame di parentela. Diretto da Rob Marshall, il film non ha ancora una data di distribuzione ufficiale.

Recentemente, Emma Stone ha espresso il suo desiderio di realizzare un origin movie sul personaggio di Ursula: chissà che questo proposito non possa trasformarsi in realtà!