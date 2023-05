La Sirenetta: Halle Bailey, Jonah Hauer-King e i requisiti del/la perfetto/a principe/principessa Disney

Il live-action de La Sirenetta è finalmente al cinema, e i suoi protagonisti, Halle Bailey e Jonah Hauer-King, interpreti di Ariel e Eric, riflettono sulle qualità imprescindibili che un principe e una principessa Disney dovrebbero avere.

Mentre La Sirenetta nuota tra le acque dei botteghini di tutto il mondo, le star della pellicola Halle Bailey e Jonah Hauer-King continuano il press tour promozionale del film. E parlando con Deadline, i due giovani attori si trovati a dover rispondere a una domanda mica così semplice... Quali sono i requisiti di un perfetto principe o una perfetta principessa Disney?

Perfetti Reali

Ebbene, entrambi sembrano d'accordo sul fatto che l'essere imperfetti renda i propri personaggi... perfetti nel loro essere reali!

"Per me, il perfetto principe Disney ha tutte le qualità che credo conosciamo tutti fin da quando eravamo bambini. Quindi sia le qualità più tradizioni, come l'essere un individuo forte e carismatico, ma anche qualcuno che non ha necessariamente già tutto chiaro, che sa essere sensibile e avare empatia, compassione per gli altri, e anche tanta curiosità e umiltà" ha esordito Hauer-King.

"Credo che ciò che renda davvero bella una principessa, onestamente, sia mostrare le sue imperfezioni, i suoi difetti, e quanto belli questi possano essere una volta accettati e resi nostri, come possano diventare parte di noi" ha infatti chiosato Bailey "Assieme al riuscire grazie al proprio coraggio e sapere di lottare per ciò che vuoi nella vita, assieme al provare. Credo che l'essenza del fare un tentativo, di dare il proprio meglio e dedicarsi al raggiungimento dei propri sogni , non importa quanto difficile e complicato possa essere il viaggio... Credo che questi possano essere gli elementi che denotano un'ottima principessa".

E, a tal proposito, i due sembrano rivedere un po' dell'altro nei loro rispettivi ruoli...

"Credo che Jonah abbia molte delle caratteristiche e dei tratti del Principe Eric. È un leader, è forte. E per entrambi, la loro forza, la loro sensibilità e il loro coraggio ne denotano l'essenza".

"Penso valga la stessa cosa per te, è piuttosto azzeccato! Halle e Ariel sono entrambe determinate, gentili e buone con le persone che le circondano".

E voi, siete già andati al cinema a vedere La sirenetta?