La Sirenetta, Gordon Ramsay come Chef Louis: la richiesta dei fan

Vedremo anche Gordon Ramsay ne La Sirenetta, magari nei panni di Chef Louis? Sentiamo di poterlo escludere, ma i fan di tutto il mondo ne sarebbero davvero felici, a giudicare dalla mole di richieste con cui stanno tempestando Disney via social.

D'altronde chi se non una personalità così infuocata come Gordon Ramsay potrebbe vestire al meglio i panni dell'iconico chef de La sirenetta? Gli utenti sono assolutamente convinti che sia addirittura perfetto e hanno invaso i social con meme di ogni tipo, sognando già di vederlo cantare 'Le poisson' e inseguire rabbioso il povero granchio Sebastian che non ha nessuna intenzione di finire a bollire in pentola. Nonostante Ramsay non abbia mai recitato, ha comunque esperienza in tv, dove lo abbiamo visto condurre con piglio deciso show come Hell's Kitchen in cui non lesinava battute al vetriolo e qualche parolaccia colorita ai suoi concorrenti. Anzi è stato proprio questo aspetto che lo ha reso sin da subito amatissimo dal pubblico e sono in molti a pensare che la sua personalità si adatti perfettamente a quella dell'arrabbiatissimo Louis.

Ariel e il suo amico Flounder, in una scena del film d\'animazione La sirenetta

Al momento Ramsay non ha commentato la notizia, mentre continua a tenere banco la polemica sulla scelta di Halle Bailey come futura Ariel. La Disney, infatti, ha risposto per le rime a chi contestava la decisione con un comunicato in cui non solo difende la protagonista, ma ha intenzione di andare avanti nella realizzazione del film che sarà diretto da Rob Marshall.