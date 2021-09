La ruota del tempo: Dónal Finn sostituirà Barney Harris nel ruolo di Mat Cauthon nella stagione 2

La seconda stagione de La ruota del tempo, attualmente in lavorazione in repubblica Ceca, vedrà l'arrivo nel cast di Dónal Finn, nel frattempo si attende l'arrivo dei primi tre episodi su Amazon a novembre.

Recasting in vista per uno dei personaggi chiave della serie fantasy Amazon Studios e Sony Pictures Television La ruota del tempo, interpretata da Rosamund Pike. Barney Harris non tornerà nella seconda stagione nel ruolo di Mat Cauthon, ma al suo posto è in arrivo l'interprete di The Witcher Dónal Finn.

La ruota del tempo: un'immagine della serie

I motivi del recasting non sono stati resi noti. La ruota del tempo, adattamento de romanzi di Robert Jordan, prevede una lunga e complessa sessione di riprese in Repubblica Ceca. Le riprese della seconda stagione sono attualmente in corso.

Nel frattempo Amazon Prime Video ha svelato la data di uscita della prima stagione, in arrivo sulla piattaforma streaming il 19 novembre 2021 con i primi 3 episodi. Successivamente verrà pubblicato un episodio a settimana ogni venerdì, sino ad arrivare al finale di stagione il 24 dicembre 2021. La serie ha ricevuto il via libera per una seconda stagione a maggio.

La ruota del tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità.