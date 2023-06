La ragazza e l’ufficiale su Canale 5, cast e trama degli episodi di stasera: Sura cerca aiuto per Tatya

Stasera su Canale 5 in prima serata torna La ragazza e l'ufficiale: trama e cast dei tre episodi della serie turca in onda il 30 giugno.

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, 30 giugno, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer degli episodi in onda questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca. Nella versione originale la serie è composta da due stagioni, la prima formata da tredici episodi, la seconda da otto episodi.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit viene ferito e torna a San Pietroburgo, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Quale soldato dell'esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui - contro il volere delle rispettive famiglie - i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L'intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano... così come il loro amore, in balia di ingerenze fam

Gli episodi de La ragazza e l'ufficiale in onda stasera 30 giugno

Episodio 10

Sura, preoccupata per Tatya che non si sente bene, cerca di appurare le sue condizioni di salute. Tatya sembra pallida e poi si sente male, manifestando una forte emorragia. Sura, molto spaventata, chiama immediatamente un medico con l'aiuto di Celil, che provvede ad assistere Tatya. Sura è in uno stato di shock, temendo che Tatya possa morire. Petro, innamorato di Sura e abituato ad aiutarla, le presta soccorso. Sura vorrebbe avere Seyit al suo fianco, ma lui è andato a trovare la sua famiglia.

10 soap turche da vedere se vi è piaciuta Terra amara

Episodio 11

In Crimea, un numero crescente di uomini della popolazione sta lasciando il lavoro nei campi per unirsi ai sovversivi. Mehmet Eminof, già infuriato dal comportamento di Seyit, che ha portato a casa una ragazza russa ignorando le sue intenzioni, è sempre più preoccupato per la situazione e si prepara a difendersi. Anche Mahmut è ansioso e continua a considerare l'idea di fuggire con Havva. Esprime anche il suo disappunto per il fatto che Mehmet abbia ripudiato Seyit.

Episodio 12

Il tenente Seyit, Celil e Petro decidono di intraprendere un viaggio di alcuni giorni verso i villaggi circostanti alla ricerca di armi, ma lungo il percorso i tre amici si trovano ad affrontare diverse difficoltà. Nel frattempo, a casa degli Eminof, il fratello minore di Seyit, Osman, prende la decisione di portare al fratello tutte le lettere che ha ricevuto durante i mesi trascorsi al fronte, nonostante il padre abbia severamente vietato a tutti i membri della famiglia di avvicinarsi alla casa dove Seyit si trova attualmente.

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo delle puntate di stasera.

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.