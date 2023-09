La ragazza e l'ufficiale su Canale 5, ultima puntata: cast, trama del 17 settembre

Stasera su Canale 5 in prima serata triplo appuntamento con il finale de La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle puntate della serie turca in onda il 17 settembre.

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, domenica 17 settembre 2023, in prima serata, alle 21:50, su Canale 5 con gli episodi finali. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast e trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit e sua moglie Sura, soldati zaristi, fuggono da San Pietroburgo alla ricerca di rifugio a Istanbul durante la rivoluzione bolscevica. Il loro amore è messo alla prova da interferenze familiari, aspettative sociali ed eventi storici.

Gli episodi in onda stasera 17 settembre

Episodio 44

Emine ascolta la conversazione tra Seyit e Alya e, dopo aver appreso che quest'ultima ha ucciso Billy, le offre subito protezione e rifugio nella sua casa.

I soldati stanno perquisendo l'albergo in cerca di Alya e il loro comportamento è arrogante e violento. Ali viene schiaffeggiato e Sabri, che difende Alya, viene arrestato e rinchiuso nell'avamposto. Il comandante è chiaro: se gli consegnano l'assassina, rivedranno il bambino.

Ali e Yahya cercano di intervenire per Sabri, ma senza successo. Così, decidono di cercare Seyit. Ali va a casa di Emine e scopre che Alya è lì. Nel frattempo, Yahya trova Seyit nella lavanderia. Insieme pianificano di liberare Sabri. Il piano prevede un diversivo per allontanare i soldati dall'avamposto e permettere loro di agire indisturbati. Tuttavia, Ali, Yahya e l'intera famiglia devono rimanere in albergo per evitare di destare sospetti con la loro assenza.

Episodio 45

Alya viene catturata dai soldati al molo, e il soldato responsabile della cattura la porta da Petro. Qui, la ragazza scopre di essere diventata una pedina in un pericoloso gioco di scambio. Petro, infatti, ha intenzione di farla passare come la responsabile dell'omicidio del capitano Billy, in cambio dell'immunità e della possibilità di lasciare il paese in totale sicurezza.

Episodio 46

Seyit rientra in albergo dopo aver trascorso la notte in giro per la città, nel tentativo di assopire il dolore per la partenza di Sura. Ad accoglierlo trova Murvet, che ha lasciato casa in fretta e furia, perchè i soldati stanno setacciando ogni singola abitazione alla ricerca di Alya. Quest'ultima viene sorpresa al porto e Yaver la porta immediatamente da Petro, ma Seyit, venuto ormai a conoscenza di tutte le malefatte del suo vecchio amico, escogita un piano per scoprire dove si nasconde. Raggiunto quel luogo si vendica di Petro e libera Alya.

Intanto Guzide, convinta che Yahya sia partito per Ankara, chiede a Celil di scappare insieme. Yahya li sorprende e si suicida davanti ai loro occhi. Passano gli anni, la Turchia è ormai una repubblica e gli inglesi sono stati scacciati. Celil e Guzide sono andati a vivere ad Asmaya e lì hanno ritrovato Mahmut, che, con l'aiuto di Murvet, fa una sorpresa a Seyit.

