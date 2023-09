La ragazza e l’ufficiale su Canale 5: cast, trama delle puntate del 10 settembre

Stasera su Canale 5 in prima serata triplo appuntamento con La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle puntate della serie turca in onda il 10 settembre.

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, domenica 10 settembre 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle tre puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit e sua moglie Sura, soldati zaristi, fuggono da San Pietroburgo alla ricerca di rifugio a Istanbul durante la rivoluzione bolscevica. Il loro amore è messo alla prova da interferenze familiari, aspettative sociali ed eventi storici.

Gli episodi in onda stasera 10 settembre

Episodio 41

La mattina dopo le nozze, Seyit desidera fare colazione in centro, scatenando l'ira di Emine. Seyit e Murvet trascorrono la giornata fuori, visitando la casa che ha affittato per loro a Pera. Tornano tardi, suscitando la rabbia di Emine quando scopre dove sono stati. Dopo anni di separazione, Emine teme di perderlo di nuovo. Seyit svela a Murvet il suo progetto di aprire un ristorante dove servire i piatti tipici della sua terra e accogliere i rifugiati.

Episodio 42

Seyit apprende da Sabri che Petro e Sura si sono fidanzati, reagendo alle provocazioni del rivale con violenza. Nel frattempo, alla loro porta si presenta Lutfu, annunciando che Celil è stato ferito e ha bisogno di cure. Ayse è gelosa delle attenzioni che Seyit mostra a Murvet e persuade Hakki a portarla da suo padre in visita. Il giorno successivo, in albergo, comunica a Guzide che Celil è tornato ferito.

Episodio 43

Guzide è profondamente preoccupata e cerca di convincere Yahya a non trasferirsi ad Ankara con sua moglie per iniziare una nuova vita. Nel frattempo, a casa, Ayse rivela immediatamente che Seyit ha litigato con Petro quando ha scoperto del loro matrimonio con Sura, deludendo così profondamente Murvet. Alya, decisa a vendicare suo fratello, ottiene l'aiuto di Petro in cambio della lettera che Billy nasconde. Quest'ultimo, prima di morire, gliela consegna, e Alya corre a parlare con Seyit.

La ragazza e l'ufficiale: interpreti e personaggi

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.