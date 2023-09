La ragazza e l’ufficiale su Canale 5: cast, trama delle puntate del 3 settembre

Stasera su Canale 5 in prima serata nuovo appuntamento con La ragazza e l'ufficiale: trama e cast delle due puntate della serie turca in onda il 3 settembre.

La ragazza e l'ufficiale torna stasera, domenica 3 settembre 2023, in prima serata su Canale 5. La serie turca, ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'Ucraina e racconta un appassionante triangolo d'amore. Trama, cast, trailer delle puntate di questa sera.

Kurt Seyit ve Sura, questo il titolo originale della serie, è stata trasmessa nel 2014 su Star TV, emittente privata turca.

La ragazza e l'ufficiale: Trama

Durante la Guerra di Crimea, Kurt Seyit e sua moglie Sura, soldati zaristi, fuggono da San Pietroburgo alla ricerca di rifugio a Istanbul durante la rivoluzione bolscevica. Il loro amore è messo alla prova da interferenze familiari, aspettative sociali ed eventi storici.

Gli episodi in onda stasera 3 settembre

Episodio 39

Sura si presenta in albergo durante le nozze tra Seyit e Murvet, creando parecchio scompiglio. Seyit vorrebbe addirittura interrompere la cerimonia, ma Emine lo obbliga a onorare la sua promessa. In seguito, Seyit va via con Murvet, ma la ragazza non si fida più di lui. Risentito per le accuse di Emine, Seyit non trascorre la prima notte di nozze con la moglie, e il giorno seguente si presenta da lei chiedendole di trasferirsi con lui a Pera, ma né Murvet né Emine sono intenzionate ad accettare la sua proposta.

Episodio 40

Il matrimonio di Seyit e Murvet inizia con il piede sbagliato. La ragazza non riesce a perdonarlo e a fidarsi di lui. Dopo una discussione, Seyit abbandona la casa in cui vivono. Il giorno dopo, Cecil consegna a Murvet una lettera lasciatagli la sera prima da suo marito. Nella lettera, Seyit scrive che è partito per l'Anatolia per formare dei giovani soldati e che probabilmente questo distacco potrà servire a entrambi per riflettere sul loro rapporto.

La ragazza e l'ufficiale: interpreti e personaggi

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo della puntata del 3 settembre

Storia Vera

La ragazza e l'ufficiale è una storia vera. La scrittrice turca Nermin Bezmen, autrice dei libri Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka, è la nipote di Kurt Seyit. La sua nonna, Murvet, le ha raccontato la storia, che Bezmen ha poi ricostruito intervistando la sorella e la figlia di Shura. Questi avvenimenti sono stati successivamente narrati nei suoi romanzi.