Ilary Blasi commenta Alessandra Mussolini a Uomini e Donne: "La vedo bene dappertutto”

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è pronta per una nuova esperienza televisiva a Uomini e Donne. Ilary Blasi ha commentato il suo debutto accanto a Tina Cipollari.

Ilary Blasi torna a parlare del Grande Fratello Vip e delle novità in vista della prossima edizione del reality cult di Mediaset. La conduttrice ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, durante la quale ha raccontato alcuni retroscena sul programma e sulle sue opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel corso dell'intervista, Ilary Blasi ha parlato anche di Alessandra Mussolini, vincitrice dell'ultima edizione del reality e ora pronta a cimentarsi in una nuova esperienza televisiva come opinionista di Uomini e Donne, al fianco di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Ilary Blasi commenta Alessandra Mussolini a Uomini e Donne

Parlando della nona edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha confermato la presenza di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. La conduttrice ha spiegato di aver insistito per averle nuovamente al suo fianco, anche alla luce di quanto accaduto nella scorsa stagione.

Alessandra Mussolini dopo la finale

Secondo Ilary, entrambe sono riuscite a sorprenderla con il loro modo di intervenire e con sfumature del loro carattere che non erano necessariamente prevedibili. Su Cesara Buonamici ha dichiarato: "Cesara è l'acqua cheta che però quando c'è da intervenire lo fa senza mezzi termini".

Diverso, ma altrettanto sorprendente, il giudizio su Selvaggia Lucarelli: "Selvaggia invece punge, ma tira fuori anche un lato protettivo che nessuno si aspetta".

Nel corso dell'intervista, Ilary Blasi ha parlato anche di Alessandra Mussolini, protagonista dell'ultima edizione del reality e ora attesa in un nuovo ruolo televisivo. La conduttrice ha ricordato il percorso della Mussolini all'interno del programma: "Lei era in un contesto nuovo, c'era il rischio che non si lasciasse andare, ma non è stato così, per fortuna. Ha lasciato tutti a bocca aperta", ha raccontato Ilary.

E sul suo nuovo incarico come opinionista di Uomini e Donne non ha avuto dubbi: "Come opinionista se la caverà? Benissimo! Sono contenta per lei. Mi fa piacere che sia in tv. Al fianco di Tina, Gianni e Tinì? Io lei la vedo bene dappertutto...".

Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Grande Fratello Vip, il cast della prossima edizione

Per quanto riguarda la prossima edizione del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha preferito non svelare troppi dettagli: "Vedrete tante novità, ma in generale penso sia meglio non aspettarsi nulla, perché così quello che arriverà ci sorprenderà di più", ha spiegato.

Una dichiarazione che alimenta la curiosità in vista del ritorno del reality, soprattutto considerando i nuovi ingressi già confermati e i nomi che continuano a circolare nelle indiscrezioni.

Al momento sono stati ufficializzati Alessandro Roncaccia e Federica Morello. Insieme a loro, sono stati confermati come concorrenti anche alcuni nomi già annunciati: Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi e Alex Belli.

Secondo le indiscrezioni, il cast potrebbe inoltre comprendere Alessandro Varsi, Andreas Muller, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Megan Ria, Michelle Masullo, Moreno Morello, Piera Meloni, Simone Annichiarico e Valeria Marini.