Grande Fratello Vip, stasera la prima puntata su Canale 5: concorrenti, anticipazioni e calendario

Il Grande Fratello Vip torna stasera su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione. Ecco chi sono i concorrenti annunciati e quando andranno in onda le prossime puntate.

È tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip. Questa sera, giovedì 17 settembre, il reality debutterà in prima serata su Canale 5 con la prima puntata della nuova edizione. Grande attesa per l'ingresso dei protagonisti nella Casa e per la presentazione del nuovo cast, che sarà presentato progressivamente nel corso dei primi appuntamenti.

Al timone del programma ci sarà Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Saranno loro a seguire e commentare le vicende dei concorrenti, intervenendo sulle dinamiche che prenderanno forma all'interno della Casa.

Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti

Grande curiosità è concentrata soprattutto sul cast. Al momento sono quattro i concorrenti presenti nella Casa per l'Open House: Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Piera Meloni.

Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Il pubblico, però, dovrà attendere le prime puntate per conoscere la composizione completa del cast. Questa sera verrà infatti presentata soltanto una parte dei concorrenti, mentre gli altri protagonisti faranno il loro ingresso nel corso della seconda puntata, in programma sabato 19 settembre.

Tra i nomi già annunciati figurano Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Andreas Muller, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Megan Ria, Michelle Masullo, Moreno Morello, Simone Annicchiarico e Valeria Marini.

Si tratta dunque di un cast particolarmente ampio, con diversi volti già conosciuti dal pubblico televisivo e altri pronti a farsi conoscere proprio attraverso questa nuova esperienza nella Casa.

Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Piera Meloni

Il calendario delle prime puntate

La nuova edizione partirà con un calendario particolarmente fitto. Dopo il debutto di questa sera, il Grande Fratello Vip tornerà infatti in onda già sabato 19 settembre, dando così appuntamento al pubblico per una seconda serata ravvicinata. Ecco il calendario dei primi quattro appuntamenti:

Giovedì 17 settembre , dalle 21:30 a mezzanotte: prima puntata ;

, dalle 21:30 a mezzanotte: ; Sabato 19 settembre : seconda puntata ;

: ; Lunedì 21 settembre : terza puntata ;

: ; Venerdì 25 settembre: quarta puntata.

La partenza sarà quindi caratterizzata da due puntate nella prima settimana, quella del debutto e quella del sabato, prima di proseguire con gli appuntamenti successivi.

Andreas Muller

Da oggi il via anche la diretta su Mediaset Extra

Non ci sarà soltanto la prima serata di Canale 5. Da oggi, giovedì 17 settembre, partirà infatti anche la diretta del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra. Gli spettatori potranno così seguire le vicende della Casa anche al di fuori degli appuntamenti in prima serata, collegandosi al canale 55 del Digitale Terrestre.

Il conto alla rovescia è dunque terminato: questa sera il Grande Fratello Vip riapre ufficialmente le porte della Casa e il pubblico potrà conoscere i primi concorrenti della nuova edizione. Per scoprire il resto del cast, invece, bisognerà attendere i prossimi appuntamenti, a partire dalla seconda puntata di sabato 19 settembre.