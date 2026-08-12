La Promessa anticipazioni 13 agosto: Manuel interviene per salvare le nozze di Toño ed Enora

Le anticipazioni de La Promessa del 13 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano una nuova difficoltà per Toño ed Enora, pronti a coronare il loro sogno d'amore. I due stanno infatti progettando le nozze e il figlio di Simona ha persino chiesto a Manuel di fargli da testimone.

La Promessa anticipazioni: Enora e Toño non possono sposarsi

Il matrimonio, però, rischia di subire un brusco rallentamento a causa di una vecchia regola di Palazzo Luján. La norma stabilisce che i domestici non possano sposarsi prima dei signori della tenuta.

La situazione cambia dopo l'ufficializzazione dell'unione tra Don Lorenzo de la Mata e Angela. Proprio questo passaggio fa scattare automaticamente la regola, costringendo di fatto Toño ed Enora ad attendere prima di poter celebrare il loro matrimonio.

Enora Mendez è interpretata da Sara Font

Per i due innamorati si tratta di una doccia fredda. Il loro progetto rischia infatti di essere congelato nonostante la volontà di entrambi di andare avanti con le nozze.

Manuel interviene per aiutare Toño ed Enora

A quel punto Manuel decide di non restare a guardare. Il giovane è consapevole dell'ingiustizia subita dai suoi collaboratori e sceglie di intervenire direttamente presso la famiglia. Il suo obiettivo sarà cercare di ottenere un'eccezione alla rigida disposizione del palazzo e permettere così a Toño ed Enora di sposarsi senza dover attendere le nozze dei nobili.

Il ritorno di Pia a Palazzo Luján

Nel frattempo, a Palazzo Luján si registra anche il ritorno di Pia. Dopo l'addio improvviso e doloroso di Don Ricardo, che ha lasciato la tenuta nel tentativo di spingere il maggiordomo a tornare sui suoi passi, Cristóbal è stato costretto a richiamare la donna. Pia può così fare nuovamente il suo ingresso a palazzo, dove viene accolta con emozione dai colleghi.

Pía interpretata da María Castro

Leocadia cerca Catalina con un investigatore privato

Intanto continua anche il mistero legato a Catalina. Adriano soffre profondamente per la sua assenza e per la responsabilità di crescere i gemelli senza di lei.

A cercare una soluzione sarà Leocadia, che promette all'ex mezzadro di fare tutto il possibile per riportare Catalina a casa. La donna decide quindi di compiere un passo concreto e assume un investigatore privato con l'obiettivo di scoprire dove si trovi realmente la ragazza.