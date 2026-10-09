La Promessa anticipazioni 9 ottobre: Enora confessa tutto a Manuel

Le anticipazioni de La Promessa per la puntata di venerdì 9 ottobre 2026, in onda su Rete 4, si concentrano sulla confessione di Enora e sulle preoccupanti condizioni di Maria e Angela. Dopo essere stata messa alle strette da Manuel, la giovane non riesce più a nascondere la verità sulle lettere compromettenti e rivela le ragioni che l'hanno spinta a tradire la fiducia del ragazzo e di Toño.

La Promessa anticipazioni 9 ottobre

La confessione porta alla luce un ricatto orchestrato dal Duca de Carvajal y Fuentes, che ha promesso a Enora di cancellare il debito contratto da suo zio in cambio di informazioni riservate sul nuovo motore sviluppato dalla squadra di Manuel. Nel frattempo, Maria accusa un malore davanti a Carlo, ma preferisce minimizzare per non rivelare la propria gravidanza. Anche Angela continua a preoccupare chi le sta vicino, mentre Curro cerca di proteggerla con l'aiuto di Martina.

Enora confessa a Manuel: il Duca l'ha costretta a spiare

Messa alle strette da Manuel, Enora cede e racconta finalmente perché ha ingannato lui e Toño. La ragazza spiega di essere finita nelle mani del Duca de Carvajal y Fuentes, che le ha offerto una via d'uscita dai problemi economici della sua famiglia in cambio di un incarico segreto.

Enora e Manuel

La condizione imposta dall'aristocratico era precisa: Enora avrebbe dovuto infiltrarsi nella squadra di lavoro di Manuel e trasmettergli tutte le informazioni riservate sul nuovo motore in fase di sviluppo. Una missione che l'ha portata a mentire alle persone con cui collaborava e a nascondere il vero motivo della sua presenza.

Con la confessione, Manuel scopre quindi che dietro il tradimento di Enora si nasconde il ricatto del Duca. La rivelazione chiarisce le ragioni del suo comportamento e mette in luce i rischi legati al progetto su cui il giovane sta lavorando.

Maria ha un malore, ma nasconde la gravidanza

Nei locali della servitù della tenuta, Maria Fernández continua a fare i conti con condizioni fisiche precarie. Quando si trova davanti a Carlo, la cameriera viene colta da un improvviso capogiro che spaventa il giovane valletto.

Maria e Carlo in una scena de La Promessa

Nonostante il malessere, Maria cerca di minimizzare l'accaduto e riprende a lavorare. La ragazza vuole infatti evitare che qualcuno scopra il suo segreto: la gravidanza. Il suo tentativo di nascondere la verità rischia però di aumentare la preoccupazione di chi le sta accanto.

Curro cerca di proteggere Angela

Anche Angela continua a destare apprensione. Le medicine prescritte dal medico la debilitano sempre di più e Curro cerca in ogni modo di starle vicino e di proteggerla.

Per riuscire a raggiungerla e assisterla, il giovane può contare sul sostegno di Martina, il cui aiuto si rivela prezioso in una situazione sempre più delicata. Le condizioni di Angela restano motivo di forte preoccupazione e Curro non sembra intenzionato ad abbandonarla proprio nel momento in cui ha più bisogno di sostegno.