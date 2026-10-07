La Promessa anticipazioni 8 ottobre: Lope rifiuta Siviglia per Vera, Manuel mette alle strette Enora

Nella puntata de La Promessa dell'8 ottobre, in onda alle 19:40 su Rete 4, il successo conquistato da Lope grazie a Madame Cocotte porta al giovane cuoco un'importante opportunità professionale. Dopo aver finalmente rivendicato la paternità delle ricette pubblicate con lo pseudonimo, il suo talento viene riconosciuto anche al di fuori di Palazzo Luján. Manuel decide di non ignorare più i sospetti che circondano Enora.

La Promessa anticipazioni: Lope rinuncia a Siviglia per amore di Vera

A Lope arriva una proposta per lavorare in un prestigioso ristorante di Siviglia. Per il cuoco si tratta di un'occasione significativa, soprattutto dopo le difficoltà affrontate a causa del furto delle sue ricette da parte di Santos.

L'offerta, però, comporta anche un sacrificio: per accettarla, Lope dovrebbe lasciare la tenuta e allontanarsi da Vera. Il giovane decide così di parlarne direttamente con lei e le rivela di aver scelto di rinunciare alla proposta.

Enora e Manuel

Per Lope, infatti, la possibilità di costruirsi una carriera lontano dalla tenuta non è sufficiente a convincerlo a mettere da parte il rapporto con Vera. Il cuoco preferisce restare a La Promessa e continuare a vivere accanto alla donna che ama. La sua scelta potrebbe però avere importanti conseguenze anche sul futuro della loro relazione.

Manuel mette alle strette Enora sulle lettere

Nel frattempo cresce la tensione intorno a Enora. Manuel non sembra più disposto ad accettare le sue spiegazioni e decide di affrontarla direttamente. Il marchesino vuole soprattutto fare chiarezza sulle lettere incriminanti e capire quale sia il reale rapporto tra Enora e il Duca de Carvajal y Cifuentes. Gli interrogativi diventano sempre più pressanti anche perché Toño ha contribuito a far emergere le incongruenze nel comportamento della giovane.

Manuel pretende quindi risposte precise e vuole comprendere se le bugie di Enora possano aver compromesso anche il delicato progetto del nuovo motore. La ragazza si trova così sempre più in difficoltà e il confronto con Manuel rappresenta un momento decisivo per la vicenda.