Dopo il botta e risposta in diretta, l'attrice si è confidata con Gioia Giovanatti nella sala delle stelle. A Ballando Segreto emergono la sua rabbia e il dispiacere per la lite.

Nuovo retroscena da Ballando con le stelle. Dopo il confronto in diretta con Barbara D'Urso, Ornella Muti si è lasciata andare a uno sfogo nella sala delle stelle, raccontando a Gioia Giovanatti il proprio malumore. A mostrare quanto accaduto è una nuova puntata di Ballando Segreto, il format disponibile su RaiPlay.

Dopo la puntata di sabato 14 novembre, le tensioni a Ballando con le stelle continuano a far discutere, il cosiddetto profumo gate, che ha acceso il confronto tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso, resta al centro dell'attenzione. Oggi, però, a emergere è il punto di vista di Ornella Muti, che nella sala delle stelle si è lasciata andare a uno sfogo.

Ornella Muti si sfoga dopo lo scontro con Barbara D'Urso

Terminato il confronto di sabato scorso, Ornella Muti è tornata nella sala delle stelle visibilmente provata e delusa. A raccogliere il suo sfogo è stata Gioia Giovanatti, maestra di ballo in coppia con Andy Diaz, che ha cercato di consolarla e di comprendere il suo stato d'animo.

Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

L'attrice non ha nascosto il proprio malumore per quanto accaduto pochi minuti prima, spiegando di non aver gradito i toni raggiunti durante il faccia a faccia con Barbara D'Urso. "A me non piace fare questo. Però non ne potevo più, basta. Mi hai rotto il cazzo. Solo che io l'avevo detto meglio, ma lei mi ha spinto a dirlo in modo più aggressivo", ha raccontato Ornella Muti, facendo riferimento alla giurata.

Poi, con un tono decisamente più amareggiato, ha aggiunto: "Non è bello litigare con un'altra donna". Parole che restituiscono tutta la sua insofferenza per una situazione che, evidentemente, avrebbe preferito gestire in maniera diversa. Nel corso della puntata di sabato, infatti, Ornella Muti aveva replicato alla conduttrice partenopea con una battuta "Barbara, hai visto? Parlo anche io", prima che lo scontro tra Mariotto e Barbara D'Urso prendesse il sopravvento.

Ripensando proprio al confronto e alla vicenda legata al profumo spruzzato da Guillermo Mariotto in direzione della D'Urso, Muti ha però provato a individuare anche un aspetto positivo. "Mi sembra che grazie a quello la discussione tra me e Barbara D'Urso si sia ridimensionata, e questo è importante", ha rivelato, lasciando intendere che, la tensione tra i due giurati abbia allontanato il focus da lei.

Gioia Giovanatti ha provato a consolare Ornella Muti, la ballerina ha riconosciuto quanto possa essere spiacevole ritrovarsi coinvolti in uno scontro, soprattutto quando si tratta di un confronto tra donne e si finisce per stare male anche a livello personale: "è brutto quando succedono queste cose, anche dentro di te, che ti senti male, perché non è mai bello litigare", ha commentato.