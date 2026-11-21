La dodicesima giornata di Serie A 2026/2027 si gioca da sabato 21 a lunedì 23 novembre: ecco il calendario completo con orari, anticipi, posticipi e tutte le indicazioni su dove vedere le partite in TV e streaming.

Dopo la sosta per il doppio impegno della nazionale, la Serie A 2026/2027 torna protagonista con la dodicesima giornata di campionato, un turno distribuito su tre giorni, da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Dieci le partite in programma, con diverse sfide interessanti che possono incidere sugli equilibri della classifica e sulla corsa agli obiettivi stagionali. Il programma prevede quattro anticipi al sabato, cinque incontri domenica e il posticipo conclusivo del lunedì sera.

Serie A, dodicesima giornata: il calendario delle partite e dove vederle

La dodicesima giornata si apre sabato pomeriggio con le prime gare delle 15:00 e prosegue fino al posticipo del lunedì sera. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano Parma-Roma, Milan-Frosinone e soprattutto Atalanta-Inter, in calendario domenica alle 20:45. Non mancano gli incontri importanti anche per le squadre impegnate nella lotta per le rispettive posizioni di classifica.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, le partite saranno trasmesse in diretta tra DAZN e Sky, con appuntamenti disponibili anche sui rispettivi servizi di streaming. Ecco il calendario completo della dodicesima giornata con tutti gli orari e i canali per seguire gli incontri.

Sabato 21 novembre

Ore 15.00 - Como-Cagliari: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 15.00 - Lazio-Lecce: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 18.00 - Parma-Roma: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 20.45 - Napoli-Torino: diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Domenica 22 novembre

Ore 12.30 - Juventus-Venezia: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 15.00 - Bologna-Udinese: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 15.00 - Sassuolo-Genoa: diretta su DAZN 1.

diretta su DAZN 1. Ore 18.00 - Milan-Frosinone: diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Ore 20.45 - Atalanta-Inter: diretta su DAZN.

Lunedì 23 novembre

Ore 20.45 - Monza-Fiorentina: diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.