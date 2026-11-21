Dopo le polemiche con Guillermo Mariotto, la conduttrice cambia postazione nella giuria di Ballando con le Stelle. Accanto a lei ci saranno Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni, mentre Alberto Matano si sposterà.

A Ballando con le Stelle cambia la disposizione della giuria dopo le polemiche tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto legate al Profumo-gate. In vista della nuova puntata di stasera, la conduttrice ha svelato sui social la sua nuova postazione, raccontando come ha accolto la decisione di Milly Carlucci e degli autori. Per lei ci sarà un nuovo vicino di banco e non manca una battuta indirizzata ad Alberto Matano.

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso cambia posto in giuria

Dopo le polemiche delle ultime settimane, Barbara D'Urso si prepara a tornare al tavolo della giuria di Ballando con le Stelle, ma questa volta occuperà una posizione diversa. La decisione arriva dopo il cosiddetto Profumo-gate, che ha coinvolto la conduttrice e Guillermo Mariotto, alimentando discussioni e malumori tra il pubblico del talent show.

La vicenda ha riacceso le critiche nei confronti del giudice e della gestione del programma, da parte di Milly Carlucci, con diversi telespettatori che sui social hanno manifestato il proprio disappunto e la propria solidarietà alla conduttrice partenopea.

Per la nuova puntata, tuttavia, gli autori hanno deciso di intervenire sulla disposizione dei posti, separando Barbara D'Urso e Mariotto. Una scelta che la stessa conduttrice ha anticipato attraverso un video pubblicato sui social, nel quale ha raccontato anche chi saranno i suoi nuovi vicini di banco.

Nel consueto appuntamento del venerdì dedicato allo spoiler del suo outfit, Barbara D'Urso ha rivelato che per l'ottava puntata ci saranno addirittura due cambi d'abito. Ma la vera anticipazione ha riguardato proprio la nuova collocazione al tavolo della giuria.

La conduttrice ha precisato di non aver mai chiesto personalmente a Milly Carlucci di cambiare posto, sottolineando di aver sempre avuto intenzione di rispettare la posizione che le era stata assegnata.

"Io non avrei mai chiesto a Milly di cambiare posto perché nel momento in cui mi viene data una postazione, io vado avanti a qualunque costo come un soldato, fino alla fine. Ma lei ha pensato, gli autori hanno pensato che fosse l'idea migliore e io sono molto felice, perché mi ritroverò vicino a Carolyn che amo tantissimo", ha raccontato Barbara.

D'Urso ha poi ricordato con affetto Carolyn Smith, alla quale non vede l'ora di riavvicinarsi dopo quanto accaduto nella scorsa puntata: "Ci sono rimasta troppo male, che la settimana scorsa si è dispiaciuta, infatti non vedo l'ora di abbracciarla forte forte forte".

Dall'altra parte, invece, ci sarà Ivan Zazzaroni, con il quale Barbara sembra avere instaurato un ottimo rapporto. La conduttrice non ha perso l'occasione per scherzare sul nuovo vicino di postazione, prendendo bonariamente in giro il giornalista per la sua acconciatura. "Io peraltro lo prendo sempre in giro a proposito dei suoi capelli perché gli dico sempre: ma tu te li phoni o ti svegli così la mattina? Quindi magari, che ne so, una volta gli scompiglierò i capelli in diretta, sempre con grande educazione e grande simpatia e armonia", ha anticipato divertita.

Infine, Barbara ha rivolto un pensiero anche ad Alberto Matano, che evidentemente dovrà fare i conti con una nuova disposizione dei posti in giuria. "Detto questo, caro Alberto Matano, tu sei stato molto generoso e quindi vai là e a questo punto sono fatti i tuoi! Un abbraccio a tutti, ci vediamo domani sera sempre e comunque semprissimo col cuore".

L'appuntamento è dunque per questa sera con una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Resta da capire se il cambio di postazione contribuirà ad abbassare la tensione dopo le recenti polemiche e, soprattutto, quale sarà la reazione di Mariotto alla nuova disposizione della giuria.